Il debutto stagionale dei Green Bay Packers in preseason ha evidenziato le difficoltà legate al cambio di backup quarterback. L'addio di Malik Willis, passato ai Miami Dolphins, ha portato all'ingaggio del veterano Tyrod Taylor. Sebbene la serie offensiva iniziale di Jordan Love contro i Pittsburgh Steelers si fosse conclusa con un field goal e fluidità, l'ingresso di Taylor ha segnato un netto rallentamento: l’attacco ha subito un rapido three-and-out (due passaggi per undici yard, una corsa da quattro). L’impressione è stata di un attacco meno sincronizzato e privo di ritmo, sottolineando quanto Malik Willis avesse contribuito con giocate esplosive.

Con Taylor e Kyle McCord a contendersi il ruolo di QB2, la salute di Jordan Love è ora cruciale per la stabilità offensiva della squadra nella stagione 2026.

Il nuovo assetto dei Packers e i protagonisti

Tyrod Taylor è giunto a Green Bay dopo il Draft NFL 2026, portando un'ampia esperienza (oltre cento partite e sessantadue da titolare). È l'unico QB nella storia della lega con oltre 10.000 yard passate, 2.000 corse, 70 TD lanciati e 20 corsi, con meno di 35 intercetti. Il suo arrivo colma il vuoto lasciato da Malik Willis, ora titolare a Miami. Jordan Love, punto fermo dell’attacco, si è distinto dal 2023 come uno dei quarterback più promettenti della lega (oltre ottanta touchdown e meno di trenta intercetti), tra i migliori per percentuale di touchdown, yard e giocate da oltre 25 yard.

Il reparto quarterback include il coach Luke Getsy, il rookie Kyle McCord (sesto giro, record a Syracuse) e l'undrafted rookie Kyron Drones (ex Baylor e Virginia Tech).

Concorrenza e prospettive

La competizione per il ruolo di terzo quarterback vede protagonisti McCord e Drones, dopo i tagli di Clayton Tune e Desmond Ridder al termine della stagione 2025. L’obiettivo è garantire profondità e affidabilità, soprattutto alla luce delle incertezze emerse nella prima uscita. La presenza di Taylor, con la sua esperienza, offre una garanzia, ma la mancanza di Willis si è fatta sentire, evidenziando l’importanza di trovare rapidamente nuovi equilibri offensivi per la squadra.