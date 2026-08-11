I Green Bay Packers stanno considerando un'operazione di mercato per potenziare la propria linea offensiva, puntando a un possibile scambio con i Pittsburgh Steelers per Broderick Jones, ex prima scelta al draft. L'obiettivo primario è assicurare una maggiore protezione al quarterback Jordan Love, figura centrale del progetto tecnico della franchigia. L'attuale configurazione della linea offensiva dei Packers, che include Jordan Morgan, Aaron Banks, Sean Rhyan, Anthony Belton e Zach Bako-Bewele, è classificata tra le meno efficaci della NFL, occupando il ventisettesimo posto nelle recenti valutazioni di settore.

Broderick Jones, che non ha ancora consolidato un ruolo da titolare a Pittsburgh ed è prossimo alla scadenza del suo contratto da rookie, emerge come una potenziale risorsa per conferire profondità e qualità alla linea di Green Bay. La sua recente indisponibilità a causa di un infortunio al collo introduce tuttavia un elemento di incertezza. Un'ipotetica trattativa potrebbe includere una scelta al settimo giro da parte degli Steelers, rendendo l'affare più appetibile per i Packers, i quali, dal canto loro, dovrebbero rinunciare a una scelta al quinto giro.

Gli interessi delle franchigie

Per i Pittsburgh Steelers, la cessione di Jones potrebbe essere giustificata dalla notevole profondità già disponibile nel reparto, ulteriormente rafforzata dall'acquisizione di Max Iheanachor tramite draft.

Nelle recenti sessioni di allenamento, la squadra ha impiegato Troy Fautanu come left tackle e Dylan Cook come right tackle, relegando Jones a una posizione marginale. La franchigia ha inoltre optato per non esercitare l'opzione per il quinto anno sul contratto di Jones, il quale diventerà quindi free agent al termine della stagione in corso.

Dal punto di vista dei Packers, la tutela di Jordan Love rimane una priorità assoluta. L'ingaggio di Jones, qualora le sue condizioni fisiche fossero ottimali, potrebbe configurarsi come un investimento strategico. La dirigenza dovrà tuttavia ponderare con attenzione il bilanciamento tra il valore della scelta da sacrificare e il beneficio atteso in termini di maggiore protezione per il proprio quarterback.

Il mercato dei tackle e il precedente Morris

Il recente trasferimento di Wanya Morris dai Kansas City Chiefs agli Atlanta Falcons, che ha coinvolto una scelta al settimo giro in cambio di una al sesto, fornisce un interessante termine di paragone per il mercato dei tackle. Morris, pur avendo meno presenze da titolare rispetto a Jones e una situazione contrattuale analoga, ha comunque generato interesse da parte di diverse squadre. Ciò suggerisce che, una volta recuperato dall'infortunio, Broderick Jones potrebbe attrarre l'attenzione di numerosi team, consentendo agli Steelers di ottenere almeno una scelta al quinto giro.

Sebbene al momento non emergano segnali concreti di una cessione imminente, la posizione di Broderick Jones rimane attentamente monitorata.

Gli Steelers dovranno determinare se privilegiare la profondità della propria linea offensiva o capitalizzare il valore di mercato del giocatore. Nel frattempo, i Packers proseguono la loro osservazione del mercato, con l'obiettivo costante di assicurare la massima protezione a Jordan Love.