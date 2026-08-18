Il Palio di Siena, l'atteso evento dell'estate italiana, si corre oggi in Piazza del Campo. Dopo due giorni di rinvii a causa del maltempo, che aveva reso impraticabile la pista di tufo per i cavalli, la Carriera dell’Assunta, originariamente prevista per domenica 16 agosto, si disputerà regolarmente. Il sole splende su Siena, senza nuvole all’orizzonte, consentendo lo svolgimento della corsa secondo il programma stabilito.

La macchina comunale è in piena attività per garantire sicurezza e regolarità. Il programma prevede i primi preavvisi con gli spari del mortaretto alle ore 15:00 e alle 15:30.

Lo sgombero della pista inizierà alle 16:10, seguito alle 16:45 dalla sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Alle 16:50 farà il suo ingresso in Piazza del Campo il Corteo Storico, mentre alle 19:00 è prevista l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per la disputa del Palio.

Accessi e Sicurezza in Piazza del Campo

L’accesso alla piazza sarà consentito dalle 16:00 alle 18:00 esclusivamente da via Dupré, fino al raggiungimento del numero massimo di spettatori. L’ingresso ai palchi sarà invece possibile fino alle 16:30. Tutte le operazioni sono coordinate per assicurare il rispetto delle normative di sicurezza e la migliore esperienza per pubblico e partecipanti.

Le Tradizioni del Palio dell’Assunta

Il Palio dell’Assunta è preceduto da una serie di appuntamenti tradizionali. Nei giorni scorsi, la stesura del tufo in Piazza del Campo, la presentazione del Drappellone e le prove regolamentate per i cavalli hanno scandito l'attesa. La giornata del Palio include la Messa del Fantino, la segnatura dei fantini e la sfilata storica. Il corteo storico e la presenza delle autorità cittadine sottolineano il profondo legame tra la manifestazione e la comunità senese.

Momenti di grande partecipazione e orgoglio sono la cerimonia di consegna del Premio Mangia e delle Medaglie di Civica Riconoscenza, oltre al tradizionale Corteo dei ceri e dei censi. Queste tradizioni rendono il Palio di Siena un evento unico nel panorama culturale.