Antonella Palmisano, figura di spicco dell'atletica italiana, ha fugato ogni dubbio sul suo futuro agonistico, dichiarando con fermezza: "Nessun ritiro, c'è Los Angeles 2028". La marciatrice, reduce da una stagione significativa e da risultati di rilievo, ha così rilanciato le proprie ambizioni in vista dei prossimi Giochi Olimpici.

La decisione di proseguire la carriera è stata fortemente influenzata dalla presenza di avversarie di alto calibro, in particolare la spagnola Maria Perez. "Senza Maria Perez, probabilmente mi sarei ritirata dopo Parigi 2024", ha rivelato l'atleta azzurra, evidenziando come la competitività e il desiderio di confronto con le migliori siano stati fattori cruciali per la sua scelta.

Palmisano ha ribadito la sua motivazione e la prontezza ad affrontare nuove sfide, puntando a un ruolo da protagonista anche a Los Angeles.

Le motivazioni della campionessa olimpica

La marciatrice pugliese, già medaglia d'oro olimpica, ha condiviso le ragioni profonde che la spingono a proseguire. "La presenza di Perez mi stimola a dare il massimo e a non fermarmi", ha affermato Palmisano, sottolineando come il confronto con avversarie di valore sia uno stimolo fondamentale. Ha inoltre espresso gratitudine per il sostegno ricevuto e per l'opportunità di rappresentare l'Italia ai massimi livelli.

Lo scenario internazionale della marcia femminile

Negli ultimi anni, la marcia femminile ha assistito a un notevole innalzamento del livello competitivo, con atlete come Maria Perez che si sono affermate sulla scena mondiale.

Questo scenario ha reso la preparazione e la partecipazione alle grandi manifestazioni ancora più stimolanti. Palmisano, pienamente consapevole delle sfide future, ha ribadito la sua ferma volontà di lavorare con determinazione per presentarsi pronta agli appuntamenti più importanti, a cominciare dai Giochi Olimpici di Los Angeles.