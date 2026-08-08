Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia d’argento nella staffetta mista agli Europei di nuoto a Parigi, esprimendo soddisfazione per il risultato raggiunto nonostante le difficoltà incontrate. L’atleta azzurro ha commentato: «Quasi ci eravamo per l’oro, sono contento comunque di questo argento, è stata una bella staffetta, ci siamo divertiti, ho fatto un po’ fatica in fondo e non sono riuscito a passare il tedesco».

Nonostante la gioia per l'argento, Paltrinieri ha lasciato la manifestazione con un po’ di rammarico per la sua performance complessiva.

«Non ho fatto quello che potevo fare – ha dichiarato – non farò la vasca che non l’ho preparata. Penso che ci rivedremo l’anno prossimo. Non sono contento di come sia andato il campionato per me, ho fatto errori che non potevo fare». L’atleta ha anche condiviso con i suoi compagni un curioso aneddoto: una donna molto credente in Padre Pio lo aveva avvicinato sull’aereo per Parigi, anticipandogli la vittoria di due medaglie, previsione che si è poi avverata.

Il trionfo di Paltrinieri nella staffetta di Coppa del Mondo

La medaglia d'argento europea segue un’altra significativa prestazione di Paltrinieri in staffetta. Nella terza tappa di Coppa del Mondo di nuoto in acque libere a Golfo Aranci, l’Italia ha ottenuto una vittoria di grande spessore nella staffetta 4×1500 mixed.

La squadra Italia 1, composta da Giulia Berton, Ginevra Taddeucci, Andrea Filadelli e Gregorio Paltrinieri, ha tagliato il traguardo in 1h05’04"6, superando di misura Francia (1h05’05"7) e Australia (1h05’09"2).

Decisiva è stata la rimonta di Paltrinieri nell’ultima frazione, quando ha recuperato ben undici secondi e superato Marc-Antoine Olivier proprio nel finale, dimostrando una capacità di accelerazione notevole anche in una specialità non tradizionalmente sua. La gara a Golfo Aranci si è svolta in condizioni ambientali impegnative, con acqua fredda e vento di grecale che hanno reso obbligatorio l’uso della muta per tutti i partecipanti.

L’avvio della competizione ha visto Messico e Stati Uniti tentare di imporre il ritmo, mentre l’Australia, con Moesha Johnson, si manteneva nelle posizioni di vertice.

Italia 1 ha accusato un ritardo significativo già nel primo giro, con Berton in difficoltà. Il testimone è poi passato a Taddeucci, che ha gestito una frazione complicata chiudendo sesta, affrontando la prova in condizioni fisiche precarie a causa di problemi legati anche alle basse temperature già patite nella tappa di Ibiza.

La svolta è arrivata nella terza frazione, quando la Francia ha iniziato a perdere terreno, permettendo all’Italia di rientrare progressivamente in corsa grazie a un solido Filadelli. Al cambio decisivo, Paltrinieri è partito con undici secondi di ritardo da Olivier, ma ha colmato il gap in appena cinquecento metri, agganciando la scia del francese e poi superandolo con un’accelerazione netta e irresistibile.

Nel tratto conclusivo, l’azzurro ha mantenuto alta la frequenza e ha resistito al tentativo di rientro dell’avversario, consegnando all’Italia una vittoria di prestigio.

Alle spalle del podio, si è classificata quarta Italia 2 — formata da Elena Tortora, Alessia Ossoli, Marcello Guidi e Ivan Giovannoni — che ha concluso in 1h05’14"8. Il programma della giornata a Golfo Aranci prevedeva anche le 3 Km Knockout Sprint, in cui Paltrinieri avrebbe cercato di confermare il podio conquistato a Ibiza, dove aveva chiuso secondo.

Le peculiarità del nuoto di fondo a squadre

Le staffette miste rappresentano una delle prove più impegnative e spettacolari del nuoto di fondo, con squadre composte da uomini e donne che si alternano su distanze di 1500 metri ciascuno.

Le condizioni ambientali, come acqua fredda e vento, possono influenzare notevolmente l’andamento della gara, rendendo obbligatorio in alcuni casi l’uso della muta. La capacità di gestire le diverse frazioni e la strategia nei cambi risultano determinanti per il risultato finale, come dimostrato dalle recenti prestazioni delle squadre italiane nelle competizioni internazionali.