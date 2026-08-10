A Parigi, gli Europei di nuoto entrano nel vivo con l'atteso inizio delle gare in vasca. La giornata odierna vede protagonisti i principali atleti italiani, tra cui spiccano i nomi di Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi. Entrambi i campioni, reduci da successi olimpici rispettivamente nei 100 dorso e nei 100 rana, sono pronti a misurarsi nelle prime prove, considerate un banco di prova per valutarne la condizione in vista delle finali continentali.

Il programma di oggi, lunedì 10 agosto, si apre alle ore 9:30 con le batterie. Tra gli azzurri in gara, Alberto Razzetti sarà impegnato nei 400 misti uomini, seguito dalle gare dei 100 stile libero donne con Sara Curtis, Alessandra Mao, Emma Virginia Menicucci e Chiara Tarantino.

Spazio poi ai 50 farfalla uomini, dove scenderanno in acqua Michele Busa, Thomas Ceccon, Lorenzo Gargani e Michele Lamberti. Le competizioni mattutine proseguiranno con i 200 dorso donne (Alessia Bianchi, Federica Toma), i 100 rana uomini (Simone Cerasuolo, Christian Mantegazza, Nicolò Martinenghi, Ludovico Blu Art Viberti), le staffette 4×200 stile libero donne e uomini, e infine gli 800 stile libero donne con Simona Quadarella.

Il programma delle semifinali e finali

La sessione pomeridiana, con inizio alle ore 18:30, vedrà lo svolgimento delle prime semifinali e finali. Tra gli eventi più attesi, le semifinali dei 50 farfalla uomini, dei 100 stile libero donne, dei 200 dorso donne e dei 100 rana uomini.

Il programma serale includerà anche la finale dei 400 misti uomini e le finali delle staffette 4×200 stile libero donne e uomini. La nutrita presenza di atleti italiani in queste fasi cruciali sottolinea la competitività della squadra azzurra e accende le speranze di conquistare importanti medaglie.

Per gli appassionati, le gare saranno disponibili in diretta TV su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max. L'evento potrà essere seguito anche in streaming tramite Rai Play, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV, garantendo una copertura completa per seguire ogni momento della rassegna e sostenere gli azzurri.

La squadra italiana agli Europei

La Nazionale italiana si presenta a questi Europei di Parigi con una formazione di altissimo livello, che unisce campioni olimpici e giovani promesse.

Oltre ai già citati Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, tra i grandi protagonisti figurano nomi come Gregorio Paltrinieri, Simone Cerasuolo, Alessandro Miressi, Alberto Razzetti, Benedetta Pilato e Simona Quadarella. La spedizione azzurra include anche Federico Burdisso, Leonardo Deplano e il talento emergente Carlos D’Ambrosio, impegnati nelle diverse discipline acquatiche. Particolare attenzione è rivolta a Ginevra Taddeucci nel nuoto in acque libere e a Chiara Pellacani per i tuffi, mentre nel nuoto artistico l'Italia nutre ambizioni di medaglia in tutte le specialità.

La copertura di Sky Sport

La copertura televisiva dell'evento è assicurata da una squadra di giornalisti e commentatori esperti di Sky Sport, che seguiranno ogni fase della manifestazione.

Offrirà approfondimenti, collegamenti e interviste esclusive ai protagonisti. Su Sky e in streaming su NOW, gli spettatori potranno contare su una panoramica completa delle gare, con aggiornamenti quotidiani e la presenza di talent e telecronisti dedicati alle diverse discipline acquatiche.

La rassegna continentale, che si protrarrà fino al 16 agosto, abbraccia tutte le principali discipline acquatiche. L'Italia, forte di una squadra competitiva e di una copertura mediatica di alto livello, punta a consolidare il proprio ruolo di protagonista nel panorama europeo, accompagnando gli appassionati per tutta la durata.