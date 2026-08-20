La Cittadella del Rugby di Parma sarà intitolata a Giancarlo Dondi, figura di riferimento per il rugby italiano e storico presidente della Federazione Italiana Rugby (FIR) dal 1996 al 2012. La decisione, comunicata il 20 agosto 2026, segue il parere favorevole della commissione toponomastica del Comune di Parma. Dondi, presidente onorario della Federazione, è scomparso nel marzo 2025 nella sua città natale.

La notizia dell'intitolazione è stata trasmessa al presidente federale Andrea Duodo dal Sindaco di Parma, Michele Guerra. Duodo ha ringraziato il sindaco e gli uffici comunali per la celerità nell'accogliere la proposta della FIR.

La struttura federale collabora ora con il Comune e le Zebre per definire la data della cerimonia ufficiale.

Giancarlo Dondi: una vita per il rugby italiano

Giancarlo Dondi, nato a Parma, avrebbe compiuto novant'anni il 19 aprile 2025. La sua carriera fu profondamente legata al rugby, sia come giocatore (Rugby Parma e Fiamme Oro Padova) sia come dirigente. Fu vicepresidente e team manager della Nazionale negli anni Novanta, per poi guidare la FIR come Presidente per sedici anni (1996-2012). Sotto la sua gestione, la Federazione Italiana Rugby fu ammessa nel 1998 al Sei Nazioni, partecipando attivamente dal 2000. Intraprese l’avventura nello United Rugby Championship e fu il primo italiano membro del comitato esecutivo di World Rugby, incarico ricoperto per due mandati.

La Cittadella del Rugby: un'eredità per Parma

La Cittadella del Rugby di Parma, oggi sede e casa delle Zebre Parma, rappresenta un polo fondamentale per la disciplina in Italia. Questa struttura, fortemente voluta e sostenuta da Giancarlo Dondi, è divenuta un punto di riferimento per il rugby locale e nazionale. Dopo la sua scomparsa nel marzo 2025, la Federazione Italiana Rugby aveva disposto un minuto di silenzio su tutti i campi d’Italia e avviato le procedure per l'intitolazione della Cittadella al dirigente parmigiano. Il parere favorevole della commissione toponomastica del Comune di Parma è stato accolto con grande soddisfazione dalla Federazione.

La data della cerimonia di intitolazione sarà definita a breve, in accordo tra la FIR, il Comune di Parma e le Zebre. L’iniziativa intende ricordare il contributo di Giancarlo Dondi allo sviluppo del rugby italiano e il suo legame con la città di Parma.