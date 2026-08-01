Nel cuore pulsante della capitale francese, a Parigi, gli Europei di nuoto artistico hanno visto brillare i colori azzurri grazie alla straordinaria performance di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero. La coppia italiana ha saputo conquistare una prestigiosa medaglia di bronzo nella finale del duo libero misto, un risultato che conferma il loro talento e la loro dedizione. Con un punteggio complessivo di 255,1641 punti, Pelati e Ruggiero hanno dimostrato ancora una volta la loro capacità di competere ai vertici della disciplina, regalando all'Italia un podio di grande valore in una competizione di altissimo livello.

La vetta del podio è stata raggiunta dalla Gran Bretagna, con la coppia formata da Isabelle Thorpe e Ranjuo Tomblin, che ha saputo imporsi con un punteggio di 258,2823. L'argento, invece, è stato appannaggio della Spagna, grazie all'eccellente esibizione di Iris Tio Casas e Dennis Gonzalez Boneu, i quali hanno totalizzato 257,9733 punti. La classifica finale evidenzia una competizione serrata, con distacchi minimi tra le prime tre posizioni, a testimonianza dell'elevato standard tecnico e artistico mostrato da tutti gli atleti in gara.

La Finale del Duo Libero Misto: Una Gara Avvincente

La finale, disputatasi nella suggestiva cornice di Parigi, ha rappresentato il culmine di un percorso impegnativo per tutte le coppie partecipanti.

Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero hanno saputo esprimere al meglio il loro programma, presentando una performance ricca di elementi tecnici e coreografici che ha pienamente convinto la giuria internazionale. Nonostante la loro brillante esibizione, che ha garantito loro l'accesso al podio, la coppia azzurra si è posizionata alle spalle delle forti formazioni britannica e spagnola, che hanno dimostrato una leggera superiorità in termini di punteggio complessivo. Il bronzo conquistato è comunque un riconoscimento significativo per il lavoro svolto e per la qualità della loro proposta artistica.

Un Bronzo che Consolida la Competitività Azzurra

Questo eccezionale risultato non è solo una medaglia, ma una chiara conferma della competitività di Pelati e Ruggiero nel sempre più esigente panorama del nuoto artistico europeo.

L'aggiunta di questo podio arricchisce ulteriormente il loro già significativo palmarès, sottolineando una traiettoria di crescita costante e una presenza sempre più incisiva nelle competizioni internazionali. Ogni medaglia rappresenta un passo avanti nella loro carriera, consolidando la loro reputazione come atleti di punta della disciplina.

La storia recente della coppia è costellata di successi che anticipano questo traguardo parigino. Già in occasione degli Europei senior del 2025, svoltisi nella pittoresca Funchal, in Portogallo, Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero avevano dimostrato il loro valore. In quell'occasione, si erano aggiudicati la medaglia di bronzo nella specialità del duo misto tecnico, ottenendo un punteggio di 205,9059 punti.

Questo precedente successo evidenzia una continuità di prestazioni ad alto livello e una versatilità che permette loro di eccellere in diverse discipline del nuoto artistico.

L'insieme di questi risultati, sia quello recente di Parigi che i precedenti traguardi, testimonia in maniera inequivocabile la crescita costante della coppia. La loro abilità di affrontare e superare le sfide poste dalle competizioni più prestigiose li posiziona stabilmente tra i protagonisti del nuoto artistico. La capacità di Pelati e Ruggiero di competere ai massimi livelli internazionali non è più una promessa, ma una solida realtà, proiettandoli verso futuri successi e confermando il loro ruolo di eccellenza nel panorama sportivo.