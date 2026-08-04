Le atlete azzurre Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini hanno conquistato l'accesso alla finale del trampolino 3 metri agli Europei di tuffi in corso a Parigi. Le due italiane si sono distinte nelle qualificazioni, ottenendo rispettivamente il primo e l'ultimo punteggio utile per entrare tra le finaliste della competizione continentale.

La romana Chiara Pellacani, già vincitrice di tre ori in questa rassegna, ha confermato il suo stato di forma chiudendo le eliminatorie con un punteggio complessivo di 336.85. Questo risultato le ha permesso di distanziare di oltre trenta punti la seconda classificata, la russa Nadezhda Trifonova, consolidando la sua posizione di favorita per la finale.

Elisa Pizzini: qualificazione al fotofinish

Per Elisa Pizzini, l'atleta veronese, la qualificazione è arrivata con il dodicesimo e ultimo posto disponibile. Il suo margine di sicurezza è stato minimo: solo 1.30 punti l'hanno separata dalla svedese Elna Widerstrom, la prima delle escluse. Nonostante una qualificazione sofferta, Pizzini avrà l'opportunità di giocarsi le sue carte nell'atto conclusivo degli Europei.

Il percorso delle azzurre

Entrambe le atlete sono giunte a Parigi con credenziali solide. Chiara Pellacani, per preparare al meglio la rassegna continentale, aveva scelto di non partecipare agli Assoluti Estivi di Roma, una decisione vincente visti i successi già ottenuti. D'altra parte, Elisa Pizzini si era messa in evidenza agli Assoluti Estivi, dove aveva conquistato il titolo italiano dal metro femminile con 241.80 punti, evidenziando la sua crescita e la sua competitività.

La finale del trampolino 3 metri vedrà dunque due azzurre tra le protagoniste. Chiara Pellacani parte tra le favorite, forte dei suoi precedenti successi e della qualificazione dominante, mentre Elisa Pizzini è pronta a cogliere l'occasione, determinata a sfruttare al meglio la sua meritata presenza nell'atto conclusivo.