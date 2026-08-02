La coppia azzurra formata da Chiara Pellacani e Matteo Santoro ha brillato sulla scena internazionale dei tuffi, conquistando una prestigiosa medaglia d’argento nel sincro misto dal trampolino dei tre metri ai Mondiali di Budapest. Con un punteggio di 293,55, gli atleti italiani si sono posizionati alle spalle della forte coppia cinese Shan Lin e Zifeng Zhu, che ha ottenuto l'oro con 324,15 punti.

Questa performance, definita straordinaria per lucidità e solidità, segna un traguardo storico per l'Italtuffi. Matteo Santoro, con soli quindici anni e 263 giorni, è diventato il più giovane italiano medagliato nella storia di questa disciplina.

Per Chiara Pellacani, questo rappresenta il suo primo podio mondiale, una conferma della sua eccellenza dopo il quarto posto ottenuto dal metro poche ore prima e le cinque medaglie europee già conquistate a Budapest nel 2021.

Un traguardo storico per l'Italtuffi

La medaglia d’argento conquistata da Pellacani e Santoro non è solo un successo personale, ma un momento di grande rilievo per l’intero movimento dell’Italtuffi. La coppia ha dimostrato una notevole maturità agonistica, consolidando la propria posizione tra le migliori al mondo nella complessa specialità del sincro misto dal trampolino dei tre metri.

La convocazione per i Campionati Europei di Parigi

Questo importante risultato mondiale giunge in un momento cruciale della stagione, con la nazionale italiana in piena preparazione per i prossimi Campionati Europei di tuffi, che si terranno a Parigi.

Il direttore tecnico Oscar Bertone ha ufficialmente convocato Chiara Pellacani e Matteo Santoro, insieme ad altri dieci atleti, per rappresentare l’Italia in questa prestigiosa rassegna continentale.

La squadra azzurra, composta da sette uomini e cinque donne, affronterà la competizione all’Olympic Aquatic Centre di Parigi. La preparazione ha incluso un intenso periodo al Centro Olimpico Giulio Onesti e la partecipazione ai Campionati Assoluti Estivi Open svoltisi a Roma.

Oltre ai già citati Pellacani e Santoro, la lista dei convocati include Stefano Belotti, Simone Conte, Lorenzo Marsaglia, Romano Hao Jun Wang, Raffaele Pelligra, Giovanni Tocci, Sarah Jodoin Di Maria, Matilde Marzetti, Elisa Pizzini e Irene Pesce.

Precedenti successi e prospettive future

Il recente successo mondiale di Pellacani e Santoro si inserisce in un percorso di crescita costante e di affermazione internazionale. La coppia si era già distinta come campione mondiale in carica nel sincro misto, avendo conquistato l’oro ai Mondiali di Singapore nel 2025, un risultato che li ha consolidati nell’élite mondiale della disciplina.

La convocazione per i prossimi Europei di Parigi è un ulteriore e significativo riconoscimento del loro indiscusso valore e della fiducia riposta in loro dallo staff tecnico. Questa competizione si preannuncia come uno degli appuntamenti più importanti della stagione, dove gli atleti azzurri cercheranno di confermare il loro talento.