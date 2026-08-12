Chiara Pellacani, protagonista degli ultimi Europei di tuffi a Parigi, ha raccontato la sua esperienza dopo aver conquistato cinque ori in un'unica edizione continentale. Un traguardo storico, vissuto dall'atleta azzurra con grande emozione e consapevolezza. Al suo rientro, tra i tanti messaggi di congratulazioni, Pellacani ha ricevuto anche una telefonata dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che si è complimentata personalmente per le sue imprese sportive. "La chiamata di Giorgia Meloni è stata davvero inattesa", ha rivelato Pellacani, sottolineando il riconoscimento della premier per la determinazione e i sacrifici dietro i successi.

Il percorso che ha condotto Pellacani a questo successo ha affrontato sfide. La tuffatrice ha raccontato di aver fissato, insieme al suo allenatore Tommaso Marconi, l'obiettivo di vincere tutte le gare: "Io e il mio allenatore lo avevamo detto poco prima di partire: ‘Perché non proviamo a vincere tutte le gare?’. Alla fine ci siamo riusciti, ma ho vissuto tutto giorno per giorno, un passo per volta. Senza mettermi troppe pressioni". Dopo un periodo complicato, segnato dall'amarezza per i quarti posti alle Olimpiadi di Parigi, Pellacani ha ritrovato serenità: "Mi hanno aiutata a crescere, a capire tante cose e ad avere più consapevolezza di me come atleta. Sono state un nuovo punto di partenza.

Dopo i Giochi ho avuto bisogno di una pausa, dovevo riprendermi a livello mentale. Per un periodo mi sono anche data alla boxe. Poi ho ricominciato gli allenamenti e mi sono detta: ‘Chiara, vivitela’. Senza pensare ai risultati. Quelli sono arrivati grazie alla serenità".

Obiettivi e Vita da Atleta

Pellacani guarda al futuro, con le Olimpiadi di Los Angeles come obiettivo a lungo termine, senza perdere di vista i passi intermedi: "È l’obiettivo a lungo termine ed è sempre presente, ma ci arriverò al meglio solo attraverso obiettivi intermedi e più vicini. Cerco ogni giorno di alzare la qualità dei miei tuffi, anche in allenamento. Lavoro per avvicinarmi alle tuffatrici cinesi e raggiungerle. A certi livelli, bisogna mantenere costanza".

La concentrazione è massima prima di ogni tuffo: "Ciò che provo a fare sempre, pure in allenamento, è creare una bolla per evitare che entri qualsiasi distrazione. Mi concentro su quello che dice il mio allenatore e mantengo il focus sull’obiettivo. Nient’altro".

Molto attiva sui social, Pellacani vorrebbe mostrare ai suoi follower la preparazione fisica che precede le gare: "Molte volte le persone pensano che sia giusto una questione di tuffi. In realtà facciamo una grande preparazione fisica in palestra e penso sia importante mostrare questa parte della nostra vita. Non si tratta solo di andare in gara e fare cinque tuffi". Tra un tuffo e l'altro, l'atleta si rilassa disegnando: "L’usanza è nata un paio d’anni prima delle Olimpiadi di Parigi.

Cercavo qualcosa da fare per intrattenermi soprattutto durante le eliminatorie dei Mondiali, che hanno tempi di attesa lunghissimi, con tuffi anche ogni mezz’ora. Volevo rilassarmi senza perdere la concentrazione, così ho portato con me un libro da colorare e la cosa è diventata un’abitudine".

Legami, Studi e Futuro

Il legame con la sua famiglia è molto forte, nonostante la distanza dovuta agli studi negli Stati Uniti: "Ha stretto il rapporto con mamma e papà, ma anche con i miei fratelli. Ora valorizziamo ancora di più i momenti passati insieme. E poi ci teniamo sempre in contatto, anche quando sono dall’altra parte del mondo. Nelle nostre chiamate di famiglia ci raccontiamo un po’ tutto". Un momento particolarmente emozionante è stato il servizio televisivo che il padre, giornalista, le ha dedicato: "Sì, papà me lo ha mandato appena finito e mi sono emozionata un sacco.

È il ricordo più bello dei miei Europei".

Pellacani si è laureata in Psicologia e frequenta un master in comunicazione sportiva. Sulla vita dopo i tuffi, ammette di non avere ancora le idee chiare: "Ogni tanto provo a pensarci, ma ancora non ho una risposta. Per ora mi sono concentrata sullo studio di cose legate alle mie passioni, senza avere idee chiare sul futuro. Speriamo che, prima o poi, arrivi l’illuminazione". Se potesse scambiarsi per un giorno con un altro atleta, sceglierebbe uno sport di squadra, magari la pallavolo, e sogna di essere per un po’ Paola Egonu. Infine, a proposito dei tatuaggi, Pellacani rivela: "Ne ho 21 e nell’ultimo anno non ne ho aggiunti, ma chissà. Dovrò pensarci. Il tempo non manca".