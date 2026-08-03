Sergio Perez ha superato dubbi personali sul suo ritorno in Formula 1 con il team Cadillac. Il pilota messicano ha dissipato ogni incertezza grazie alle sue prestazioni in pista, anche con una vettura non competitiva. La Red Bull non aveva rinnovato il suo contratto per la fine del 2024, portandolo a un anno sabbatico prima di accettare la proposta di Cadillac per la stagione d'esordio in F1.

Le dichiarazioni di Perez

"Credo di aver mantenuto un livello di prestazioni elevato", ha affermato Perez. "Tornando in Formula 1, avevo dei dubbi, ma sono felice di essere tornato perché sono riuscito a dimostrare di essere ancora uno dei migliori".

Il suo rendimento è apprezzato da chi comprende lo sport.

Il pilota si era sentito "un po’ bruciato" dallo sport e dalla sua ingiustizia, ma ha trovato una nuova sfida in Cadillac. Ha sottolineato l'importanza di una vita al di fuori della F1, chiarendo le sue priorità: "La Formula 1... è una piccola parte delle nostre vite. È molto importante iniziare a pensare a cosa ci sarà fuori dalla scatola".

Le sue prestazioni hanno suscitato l'interesse di altri team, ma il suo obiettivo è monitorare l'evoluzione della sfida con Cadillac.

Il riscatto sportivo e la crescita del team

Perez si sente "felice di essere tornato" in F1, avendo dimostrato di essere "uno dei migliori" grazie alle sue prestazioni con Cadillac.

Nonostante il team abbia iniziato la stagione nelle retrovie, gli aggiornamenti a Miami hanno permesso alla squadra di avvicinarsi al gruppo di centro classifica. Perez ha iniziato a competere con squadre consolidate.