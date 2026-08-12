L'atleta azzurro Francesco Pernici ha centrato la prestigiosa finale degli 800 metri agli Europei di atletica. La sua qualificazione è avvenuta dopo una semifinale in cui ha concluso al quinto posto con un tempo di 1:43.84. Pernici si è assicurato l'accesso alla fase decisiva come ripescato, grazie al quinto miglior tempo assoluto registrato tra tutti i semifinalisti, dimostrando una notevole determinazione.

Mentre Pernici festeggia, l'altro azzurro in gara, Lazzaro, è stato eliminato nella prima semifinale, concludendo così il suo percorso. La finale degli 800 metri è attesa per domani sera, promettendo un confronto avvincente tra i migliori specialisti europei.

Il percorso di Pernici e la sua crescita

Il pass per la finale non è arrivato direttamente per Pernici, ma è stato il suo eccellente crono di 1:43.84 a fare la differenza. Questo tempo gli ha garantito un posto tra gli otto finalisti, posizionandolo come il quinto più veloce tra tutti i partecipanti alle semifinali. Questa performance conferma la sua crescita costante nella specialità degli 800 metri, evidenziando la sua capacità di competere ad alti livelli in contesti internazionali.

I protagonisti della finale e un record da leggenda

La finale vedrà schierati atleti di spicco. Tra questi, spicca il nome di English, che ha già scritto una pagina di storia in questi Europei stabilendo un nuovo record nella disciplina.

Ha superato il primato di Olaf Bayer, che resisteva dal lontano 1978, un momento storico per la manifestazione continentale che aggiunge ulteriore fascino alla gara.

Oltre a Francesco Pernici ed English, la griglia di partenza della finale sarà completata da Pattison, le Clezio, Attaoui, Burgin, Bloudek e Barroso. La competizione si preannuncia serrata e ricca di emozioni, con tutti gli occhi puntati sulla pista per scoprire chi si aggiudicherà il prestigioso titolo europeo.