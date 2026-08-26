Il 26 agosto 2026, a Pescara, un incontro in Consiglio regionale ha sancito l'internazionalizzazione del centro sportivo Le Naiadi. Una delegazione della Saudi Swimming Federation ha incontrato i rappresentanti abruzzesi per rendere Le Naiadi un punto di riferimento internazionale per la preparazione delle rappresentative saudite di nuoto e pallanuoto, generando opportunità sportive, turistiche ed economiche per l'Abruzzo. La delegazione saudita, guidata dal CEO Zeyad Abualhamael e dall'Head Coach Arnaldo Castelli, è stata accolta dal presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, dalla dirigente Patrizia Radicci e dal presidente FIRA SpA Giacomo D’Ignazio.

Il confronto ha focalizzato sull'opportunità di ospitare alle Naiadi le rappresentative saudite senior e giovanili per collegiali, allenamenti congiunti, formazione e manifestazioni internazionali. La partnership si fonda sui positivi collegiali già svolti a Pescara dalle Nazionali saudite Under 18 e Under 19.

Rilancio e Prospettive Internazionali per Le Naiadi

Il presidente Sospiri ha ribadito la volontà di “riportare Le Naiadi sulla scena internazionale”, evidenziando lo stanziamento di 11 milioni di euro nel 2026 per il rilancio. L'interesse saudita conferma la validità dell'investimento e le potenzialità dell'impianto nel promuovere sport, eventi, turismo ed economia. Il CEO Abualhamael ha aggiunto che la scelta di Pescara non è dovuta solo alla qualità del centro, ma anche all'apprezzamento di Federazione, atleti e staff, rafforzando la volontà di proseguire la collaborazione.

L'obiettivo è instaurare un rapporto continuativo, favorendo la presenza delle rappresentative saudite in Abruzzo e portando alle Naiadi tornei e appuntamenti internazionali, coinvolgendo le realtà sportive locali. Le Naiadi, centro sportivo abruzzese gestito da FIRA SpA, con piscine olimpioniche e spazi, si conferma polo strategico per lo sport e il turismo regionale.