L'azzurra Enrica Piccoli ha sfiorato il podio nella finale del solo libero femminile agli Europei di nuoto artistico, tenutisi a Parigi. L'atleta, ventisettenne di Castelfranco Veneto e tesserata per le Fiamme Oro, ha concluso la sua prestazione con un'amara quarta posizione, dopo aver mantenuto la terza piazza fino all'ultimo respiro della competizione.

La gara ha visto Piccoli, già vicecampionessa europea a Funchal 2025, in una posizione promettente prima dell'esibizione finale. È stata la bielorussa Vasilina Khandoshka a ribaltare la classifica con una performance eccezionale, conquistando la medaglia d'oro.

L'argento è stato assegnato alla tedesca Klara Bleyer, campionessa uscente, mentre la spagnola Iri Tio Casas ha ottenuto il bronzo. Per l'atleta italiana, il risultato finale ha lasciato un senso di delusione, nonostante l'alto livello della sua esibizione che l'aveva posta tra le protagoniste indiscusse della finale continentale.

La Finale Europea: Intensa Competizione per il Podio

La finale del solo libero femminile si è svolta in un contesto di altissima competitività, tipico degli Europei di nuoto artistico, che riuniscono le migliori atlete del continente. Enrica Piccoli, forte di un palmarès già arricchito da importanti successi internazionali, ha saputo esprimere il suo notevole valore tecnico e artistico.

Tuttavia, la concorrenza si è dimostrata particolarmente agguerrita, con la bielorussa Khandoshka capace di un'esecuzione di grande impatto che ha modificato le sorti della classifica proprio nelle battute conclusive, negando all'azzurra la gioia di una medaglia europea.

La tedesca Klara Bleyer, detentrice del titolo europeo, ha dovuto accontentarsi della medaglia d'argento, mentre la spagnola Iri Tio Casas ha completato il prestigioso podio con il bronzo. Nonostante la medaglia sfumata, Piccoli ha ribadito la sua capacità di competere ai massimi livelli del nuoto artistico europeo, dimostrando una crescita costante e una determinazione inequivocabile.

I Risultati della Coppa del Mondo a Parigi

La capitale francese è stata teatro anche della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di nuoto artistico, un evento cruciale nel calendario internazionale. Durante la prima giornata di gare, la bielorussa Vasilina Khandoshka ha confermato la sua superiorità, dominando anche nel solo tecnico femminile e precedendo nuovamente la tedesca Klara Bleyer. In questa specialità, la capitana della nazionale italiana, Enrica Piccoli, ha concluso in quarta posizione con una routine di elevato standard tecnico, totalizzando 242.1100 punti. È stata superata per pochi decimi dalla russa Valeriia Plekhanova, che ha conquistato il bronzo.

Il programma della Coppa del Mondo ha visto le atlete azzurre impegnate anche in altre discipline.

Nel duo tecnico femminile, la coppia formata da Piccoli e Rizea si è classificata all'ottavo posto, mentre nella spettacolare finale del team free, la squadra italiana ha chiuso in quinta posizione. Questi risultati complessivi evidenziano la competitività della squadra italiana nel panorama internazionale del nuoto artistico, pur sottolineando la necessità di ulteriori affinamenti e miglioramenti per raggiungere con maggiore stabilità le posizioni da podio nelle future competizioni.