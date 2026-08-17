Il Pisa ha conquistato l'accesso ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, superando l'Empoli in un derby toscano deciso ai calci di rigore. La gara, valida per i trentaduesimi di finale della competizione, si è conclusa con un pareggio per 1-1 nei tempi regolamentari, rendendo la lotteria dal dischetto l'unico verdetto possibile.

Il Match: Gol e Parità nei Tempi Regolamentari

L'incontro, disputato il 17 agosto 2026, ha visto il Pisa portarsi in vantaggio al 44’ del primo tempo grazie a Tommaso Marras. L'Empoli ha risposto nella ripresa con il gol di Edoardo Saporiti, che al sedicesimo minuto del secondo tempo ha ristabilito la parità.

Il risultato di 1-1 al fischio finale ha così indirizzato la sfida verso i calci di rigore, come previsto dal regolamento della Coppa Italia Frecciarossa 2026-2027 per questa fase a eliminazione diretta.

La Lotteria Decisiva: Pisa Impeccabile, Empoli Sfortunato

Nella sequenza dei calci di rigore, il Pisa ha mostrato una precisione impeccabile. I tiratori nerazzurri, tra cui Marras, Meister, Rao e Loyola, hanno trasformato con successo tutti i loro tentativi. Per l'Empoli, invece, gli errori dal dischetto di Magnino e di Saporiti sono risultati fatali, sancendo l'eliminazione dalla competizione. La freddezza dei calciatori pisani dal dischetto è stata l'elemento chiave per la qualificazione.

Verso i Sedicesimi: Un Nuovo Derby con la Fiorentina

Con questa vittoria, il Pisa avanza ai sedicesimi di finale, dove affronterà un altro derby toscano di grande prestigio contro la Fiorentina. La qualificazione ottenuta infonde fiducia in vista del prossimo impegno in Coppa Italia. La gara contro l'Empoli era l'ultima dei trentaduesimi, svolti in gara unica tra il 14 e il 17 agosto, con la formula dei rigori diretti in caso di parità.