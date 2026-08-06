I Plazma Youth Sports Games, il più grande evento sportivo amatoriale europeo per bambini e ragazzi, celebrano il trentesimo anniversario con le Finali Internazionali a Spalato. La manifestazione, che ha coinvolto oltre 3.869.000 giovani, culminerà venerdì 21 agosto con una cerimonia ufficiale e la partita esibizione All-Star a Prokurative. Nuovi ambasciatori sono Goran Ivanisevic, Ana Ivanovic e Magnus Brunner. L'evento omaggia chi ha promosso sport, amicizia e fair play, incoraggiando stili di vita sani e un minore tempo davanti agli schermi.

Espansione e appuntamenti chiave

Il presidente dei Plazma Youth Sports Games, Zdravko Marić, ha sottolineato la crescita della manifestazione, sostenuta da partner e istituzioni, con partecipazione gratuita. Nati in Croazia, i Giochi si sono estesi sedici anni fa alla Bosnia-Erzegovina, includendo poi Serbia, Slovenia e, da quest'anno, la Macedonia del Nord, confermando una continua espansione internazionale.

A Prokurative, una squadra All-Star con rappresentanti UEFA, ambasciatori e leggende del calcio internazionale sfiderà giovani partecipanti. Questa partita, appuntamento fisso dal 2021, ha visto in passato la presenza di nomi di spicco del calcio internazionale.

L'All-Star Day sul lungomare Riva di Spalato includerà una simultanea di scacchi con Nigel Short, le Finali Internazionali della Sprite 3x3 Cup (basket) e la cerimonia di chiusura alle 21:00 con spegnimento simbolico della fiamma.

La serata sarà arricchita da spettacoli musicali, performance artistiche, show di droni e un concerto dei Crvena Jabuka.

La Bosnia-Erzegovina e i valori dei Giochi

La sedicesima stagione dei Plazma Youth Sports Games in Bosnia-Erzegovina ha coinvolto oltre 1.800 giovani atleti. I vincitori rappresenteranno il Paese alle Finali Internazionali di Spalato. L'evento, patrocinato da istituzioni, ha promosso valori olimpici, amicizia e fair play, continuando a promuovere partecipazione femminile e inclusione, anche grazie alla collaborazione con la UEFA Foundation for Children e il Comitato Olimpico della Bosnia-Erzegovina.