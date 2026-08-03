La Federcalcio statunitense ha annunciato la conferma di Mauricio Pochettino come commissario tecnico della nazionale maschile degli Stati Uniti. L'allenatore argentino ha firmato un nuovo contratto che estende il suo incarico fino al Mondiale del 2030, consolidando un progetto tecnico di lungo periodo.

L'accordo, ufficializzato il 3 agosto 2026, garantisce continuità alla guida della squadra in vista dei prossimi impegni internazionali. La decisione di prolungare il rapporto con Pochettino era maturata già a fine giugno, con l'obiettivo di assicurare stabilità al progetto tecnico oltre il Mondiale del 2026.

Obiettivi e visione della Federazione

JT Batson, Ceo e segretario generale della Federazione nordamericana, ha espresso grande fiducia nel lavoro del tecnico e del suo staff. “Mauricio e il suo staff credono nel futuro del calcio negli Stati Uniti e il nostro nuovo progetto ci permette di consolidare i progressi della nazionale e lo slancio positivo della U.S. Soccer”, ha dichiarato Batson in un comunicato ufficiale.

La Federazione ha delineato obiettivi ambiziosi per il futuro del calcio statunitense. “Sappiamo di avere molto lavoro da fare per raggiungere i nostri chiari obiettivi, tra cui competere per vincere i Mondiali maschili e far sì che il calcio diventi lo sport più praticato in ogni comunità”, ha aggiunto Batson, sottolineando l'entusiasmo per l'impegno di Pochettino e del suo team nel collaborare per realizzare tali traguardi.

Lo staff tecnico confermato

La continuità non riguarda solo il commissario tecnico, ma si estende anche al suo staff di fiducia. Rimarranno al fianco di Pochettino i suoi assistenti di lunga data: Jesus Perez, Miguel D’Agostino e Toni Jiménez. A loro si aggiungono i più recenti collaboratori, Sebastian Pochettino e Silvia Tuyà, garantendo così la coesione e l'esperienza necessarie per il prosieguo del percorso.

La scelta di mantenere l'intero gruppo di lavoro riflette la volontà di preservare un ambiente consolidato e funzionale. Questo assetto mira a rafforzare la squadra in vista delle prossime sfide, inclusi un secondo ciclo mondiale e competizioni intermedie di rilievo come la Nations League e la Copa Oro.

La decisione di estendere l'incarico di Pochettino è stata motivata dai risultati positivi ottenuti dalla nazionale, che aveva superato la fase a gironi come prima del gruppo e raggiunto gli ottavi di finale, dimostrando un notevole progresso sotto la sua guida.