Un episodio controverso ha scosso la quinta tappa del Tour de France Femmes, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza in corsa e sulla congruità delle sanzioni applicate dai commissari di gara.

L'incidente si è verificato lungo le rampe del Col de Durbize, penultima salita della giornata. In quel momento, la ciclista svizzera Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) si trovava nel gruppo delle migliori, intenta probabilmente a cercare con lo sguardo la propria capitana Cédrine Kerbaol, rimasta staccata poco prima. Nel tentativo di voltarsi indietro per verificare le posizioni, Rüegg ha compiuto una repentina e scartante traiettoria verso sinistra, andando a impattare direttamente contro una moto e finendo inevitabilmente a terra.

Noemi Rüegg collides with the Shimano service motorcycle shortly before the mountain classification.#TDFF2026 pic.twitter.com/qUGg5jRM6r — René Bugner (@RNBWCV) August 5, 2026

La dinamica dell'impatto e la sanzione della giuria

Nonostante la brutta caduta, l'atleta elvetica è riuscita a ripartire e a concludere la frazione al 36° posto, con un ritardo di 6'15" dalla testa della corsa.

Al termine della tappa, la giuria ha deciso di intervenire nei confronti del motociclista, infliggendogli un cartellino giallo e una multa di 200 franchi svizzeri. La motivazione ufficiale parla di «violazione dei regolamenti o delle linee guida per i movimenti dei veicoli durante la gara o mancato rispetto delle istruzioni dei commissari e dell'organizzazione».

Il dibattito sui social: disattenzione o sfortuna?

La decisione dei giudici ha immediatamente scatenato accese discussioni tra gli appassionati di ciclismo e gli addetti ai lavori sulle piattaforme social. Revisionando con attenzione i filmati dell'incidente, in molti hanno evidenziato come la responsabilità dell'impatto apparisse sfumata:

La posizione del motociclista: Il mezzo procedeva a velocità ridotta e in linea retta, mantenendo la corsia a margine della carreggiata.

La manovra della sbandata: Rüegg, visibilmente provata dalla fatica accumulata sulla salita, ha perso momentaneamente la linea ideale proprio mentre girava la testa all'indietro, tagliando la strada al veicolo in movimento.

L'episodio lascia così aperto un interrogativo: si è trattato di una sanzione corretta per garantire la massima cautela ai mezzi al seguito, oppure di un provvedimento troppo severo nei confronti di un motociclista che si è trovato nell'impossibilità di evitare l'impatto?