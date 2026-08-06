George Lombard Jr., giovane promessa dei New York Yankees, porta con sé una storia familiare che va ben oltre il diamante del baseball. Figlio di George Lombard Sr., ex giocatore e attuale coach di terza base dei Detroit Tigers, e fratello di Jacob, anch’egli selezionato al primo giro del Draft MLB, George Jr. rappresenta la terza generazione di una famiglia profondamente legata allo sport. Tuttavia, il vero cuore di questa narrazione affonda le radici nella figura della nonna paterna, Posy Lombard, protagonista di una vicenda che si intreccia con la storia americana degli anni Sessanta.

Negli anni cruciali del movimento per i diritti civili, Posy Lombard fu una delle poche donne bianche attive nelle fila degli Students for a Democratic Society. La sua dedizione la portò a partecipare a manifestazioni significative in Alabama e Mississippi, inclusa la storica marcia da Selma a Montgomery nel 1965, al fianco di Martin Luther King Jr.. Fu incarcerata più volte per il suo attivismo, anche nell’“Ordeal di Parchman” e mentre frequentava lo Smith College. Il suo impegno coraggioso non passò inosservato: divenne oggetto di un dossier FBI di oltre 300 pagine, un documento che la famiglia ha iniziato a recuperare nell’estate del 2020 per riscoprire il suo lascito. Posy Lombard perse tragicamente la vita in un incidente stradale a soli 41 anni, lasciando tre figli, tra cui George Sr., che all’epoca aveva appena dieci anni.

Il ricordo di Posy Lombard è diventato un pilastro nella vita di George Lombard Sr., in particolare dopo gli eventi del 2020, segnati dalla morte di George Floyd e dalle successive proteste. In quel periodo, Lombard Sr. ha intrapreso un profondo percorso di riscoperta del ruolo della madre nel movimento per i diritti civili. Grazie al lavoro del fratello Matt, ha ottenuto e analizzato il voluminoso dossier FBI su sua madre. “Negli ultimi sei mesi è stato il periodo più emotivo della mia vita e condividere i sentimenti sulla perdita della madre era qualcosa di necessario”, ha raccontato Lombard Sr., evidenziando come il confronto con il passato familiare abbia rafforzato la sua crescita personale e professionale.

L'eredità di coraggio e impegno civile

Durante la pandemia, con l'attività sportiva ferma, George Lombard Sr. ha intensificato il suo percorso di sviluppo personale, lavorando con un mental coach e condividendo apertamente storie sulla madre con lo staff dei Dodgers. Racconti che spaziavano dall’insegnamento di scrivere aspetti positivi sui diari all’affrontare i momenti difficili. Il pitcher David Price, colpito dalla figura di Posy, la definì “badass” e partecipò a una protesta pacifica in Arizona in suo onore. Queste esperienze hanno contribuito a rafforzare il legame tra la famiglia Lombard e il valore della memoria storica, un messaggio di giustizia e inclusione che oggi accompagna anche George Lombard Jr.

nella sua promettente carriera nel baseball.

Posy Lombard, cresciuta in Nuova Inghilterra, rappresentò una figura unica nel contesto del movimento per i diritti civili. Oltre alle marce e agli arresti, si distinse per aver integrato un parco giochi in Massachusetts, nonostante le minacce del Ku Klux Klan, e per aver partecipato attivamente a campagne per il Mississippi Freedom Democratic Party. Fu testimone diretta dell'azione di leader carismatici come Martin Luther King Jr. e Malcolm X. Dopo il suo intenso impegno pubblico, si dedicò alla famiglia, crescendo i suoi figli in una fattoria vicino ad Atlanta. Il suo esempio continua a ispirare le nuove generazioni della famiglia Lombard, che oggi portano avanti il suo messaggio di giustizia e inclusione non solo nella vita, ma anche nel mondo dello sport.