Il futuro del ciclismo mondiale si dà appuntamento sulle strade di Francia e Italia. Scatta infatti giovedì 20 agosto da Ouistreham Riva-Bella la 62ª edizione del Tour de l'Avenir, la corsa a tappe di riferimento assoluto per la categoria Under 23. Una settimana di battaglie epiche che si concluderà mercoledì 26 agosto con uno spettacolare sconfinamento in territorio italiano, dalla canavesana Strambino fino allo scenario mozzafiato di Ceresole Reale - Lago Serrù, lungo la strada che conduce al Colle del Nivolet.

La rivoluzione del format: dalle nazionali ai club

L'edizione di quest'anno porta con sé una novità regolamentare epocale: la corsa non è più riservata esclusivamente alle selezioni nazionali, ma si apre ufficialmente anche alle formazioni di club e ai team di sviluppo. Per questo motivo, il grande favorito della vigilia Lorenzo Mark Finn gareggerà con la maglia della sua squadra di appartenenza, la RedBull-BORA-Rookies.

A far da cornice ai team di club ci saranno comunque alcune tra le principali selezioni nazionali al mondo: Italia, Francia, Norvegia, USA, Germania, Indonesia, Canada, Polonia e una speciale formazione mista targata UCI volta a promuovere la globalizzazione del ciclismo.

Lorenzo Mark Finn e l'inseguimento alla storia

Tutti i riflettori saranno puntati sul talento ligure. Dopo aver dominato il Giro d'Italia Next Gen indossando la maglia rosa e forte del titolo mondiale conquistato lo scorso anno a Kigali (Rwanda), Finn si presenta ai nastri di partenza come l'uomo da battere. Per l'italiano c'è in palio l'opportunità di centrare una favolosa doppietta Rosa-Gialla nello stesso anno, mettendo insieme nell'arco di una stagione e mezza tutte le maglie e i trofei più prestigiosi della categoria Under 23.

Tra gli avversari più accreditati e i talenti più interessanti al via segnaliamo:

Matteo Scalco

Enrique Bravo

Mateo Ramirez

Aubin Sparfel

Matisse Van Kerkhove

Il percorso: dalla Normandia alle Alpi

Il disegno della corsa è suddiviso nettamente in due fasi.

Le prime quattro tappe saranno le più accessibili: due frazioni dedicate alle ruote veloci del gruppo e due percorsi ondulati adatti ai finisseur. Dalla quinta tappa si accenderà la lotta per la maglia gialla con le grandi montagne:

Giovedì 20 agosto - 1ª Tappa: Mista con tre passaggi sulla cote de Crennes Venerdì 21 agosto - 2ª Tappa: Frazione per velocisti Sabato 22 agosto - 3ª Tappa: Tappa ondulata con arrivo su una breve salita Domenica 23 agosto - 4ª Tappa: Tappa per velocisti Lunedì 24 agosto - 5ª Tappa: Cronoscalata individuale al Col de Pierre Carrée (primo vero scontro diretto tra i big) Martedì 25 agosto - 6ª Tappa: Tappone alpino da leggenda con Col des Saisies, Cormet de Roselend e arrivo in quota al Col de l'Iseran (oltre 2.700m) Mercoledì 26 agosto - 7ª Tappa: La grandissima chiusura interamente italiana Strambino - Ceresole Reale (Lago Serrù), un'ascesa interminabile e spettacolare che incoronerà il re dell'Avenir.

Le tre tappe decisive del Tour de l'Avenir pic.twitter.com/IlKc1unzkW — Alessandro Cheti (@girociclismo) August 14, 2026

Programmazione TV e streaming: orari giorno per giorno

Il Tour de l'Avenir sarà trasmesso ogni giorno in diretta streaming sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max.

Non è prevista alcuna copertura televisiva sui canali Rai (né Rai Sport né Rai Play).

Ecco la guida agli orari delle dirette streaming: