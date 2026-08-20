È stato ufficialmente insediato il Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, un evento sportivo di portata internazionale che si terrà in Puglia nel 2026. Con l'avvio delle attività dell'assemblea e del consiglio direttivo, si dà il via alla fase operativa cruciale per la realizzazione di questa prestigiosa manifestazione.

L'entusiasmo del Sindaco Melucci per Taranto

Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha accolto con grande entusiasmo l'inizio di questo percorso, commentando: “La strada per la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo è ufficialmente partita.

L'insediamento dell'assemblea e del consiglio direttivo del Comitato Mediterraneo rappresenta il primo passo operativo concreto verso la definizione di tutte quelle attività che, nell'arco temporale dei prossimi cinque anni, ci consentiranno di mostrare a cittadini e visitatori una Taranto rinnovata, attraente ed efficiente, pronta ad accogliere il mondo”.

Il cronoprogramma e le profonde trasformazioni urbane

Il piano di lavoro delineato è particolarmente ambizioso e dettagliato. Entro la fine dell'anno corrente, sarà pronto il masterplan completo, che illustrerà in ogni suo aspetto le numerose opere infrastrutturali e di riqualificazione da realizzare. I primi cantieri sono attesi già nel 2021, segnando l'inizio tangibile degli interventi.

L'obiettivo primario è completare la maggior parte delle profonde trasformazioni urbane e territoriali progettate negli ultimi tre anni entro il 2026, in tempo per l'apertura dei Giochi. Tra gli interventi più significativi figurano la riqualificazione del quartiere Tamburi, dell'Isola Madre, di Palazzo Archita e dei waterfront cittadini. A questi si aggiungeranno la realizzazione delle BRT (Bus Rapid Transit) e della Green Belt, progetti strategici volti a modernizzare le infrastrutture di trasporto e a valorizzare il patrimonio ambientale del territorio.

La dimensione dell'evento e gli ingenti investimenti

I Giochi del Mediterraneo si svolgeranno specificamente a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026.

La manifestazione, tuttavia, non si limiterà al solo capoluogo ionico, ma estenderà il suo raggio d'azione coinvolgendo attivamente altre quattordici città, distribuite nelle province di Taranto, Brindisi e Lecce. Questa ampia partecipazione territoriale sottolinea la dimensione regionale e l'impatto diffuso dell'evento. A conferma dell'importanza attribuita a questa iniziativa, il Governo ha stanziato un finanziamento complessivo di 300 milioni di euro per l'organizzazione. Tale investimento evidenzia chiaramente l'importanza geopolitica e strategica che i Giochi rivestono non solo per la Puglia e l'Italia, ma per l'intera area del Mediterraneo, promuovendo cooperazione e sviluppo.