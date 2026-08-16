La Federazione calcistica del Qatar (QFA) ha formalmente richiesto chiarimenti alla Confederazione Asiatica di Calcio (AFC) in merito a una dichiarazione congiunta rilasciata il 10 agosto. Tale nota, sottoscritta anche da UEFA e CONCACAF, conteneva l'affermazione che «il calcio non appartiene a nessun individuo», una critica al presidente FIFA, Gianni Infantino. Il presidente della QFA, lo sceicco Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani, ha evidenziato la mancata consultazione della federazione, sia formalmente che informalmente, e l'assenza di bozze o comunicazioni preventive prima della pubblicazione.

Richiesta di Trasparenza e Consultazione

Attraverso una lettera ufficiale indirizzata al presidente dell’AFC, lo sceicco Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, il presidente Al-Thani ha fermamente contestato l’autonomia che la Confederazione asiatica si è attribuita nel rilasciare la dichiarazione congiunta. Nella missiva, Al-Thani ha precisato: «Né la QFA, né io personalmente… siamo stati consultati, né formalmente né informalmente, prima dell’emissione della dichiarazione». Ha inoltre aggiunto che «nessun preavviso è stato dato, nessuna bozza è stata circolata, e non è stata data alcuna opportunità di commentare o contribuire al contenuto prima che fosse pubblicato pubblicamente a nome dell’AFC e per conto dei suoi membri».

Ciò evidenzia la mancanza di coinvolgimento e la richiesta di maggiore chiarezza procedurale.

Tensioni Interne e Contesto Globale

La posizione assunta dalla QFA evidenzia tensioni interne significative all’interno dell’AFC, in un periodo particolarmente delicato per il futuro della FIFA e del calcio a livello mondiale. La dichiarazione congiunta di UEFA, AFC e CONCACAF aveva precedentemente criticato la condotta di Infantino, descrivendo la sua proposta di vendita di una quota del Mondiale come una violazione della fiducia. Tuttavia, in netto contrasto, sei presidenti di federazioni nazionali arabe, inclusi Qatar, Marocco, Egitto e Mauritania, hanno manifestato il proprio sostegno a Infantino, elogiando «i suoi sforzi costanti per promuovere il calcio a livello globale, ampliare le opportunità e rafforzare l’unità tra le comunità».

La lettera di Al-Thani, datata 14 agosto 2026, ribadisce l'assenza di coinvolgimento della QFA nel processo decisionale della dichiarazione congiunta del 10 agosto. Quest'ultima criticava la proposta di Infantino di vendere una quota del Mondiale a investitori privati, iniziativa poi ritirata. La posizione della QFA sottolinea una chiara frattura interna all’AFC, mentre il dibattito sulla governance futura del calcio mondiale si intensifica.