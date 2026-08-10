Demi Vollering e la FDJ United-Suez hanno dominato la classifica dei premi in denaro al Tour de France Femmes 2026 di ciclismo, ma i dati finali mettono a nudo la profonda forbice economica che separa ancora la corsa femminile da quella maschile. Sei squadre hanno guadagnato meno di 1.000 € nelle nove tappe della competizione, mentre una formazione ha lasciato la Grande Boucle senza incassare nemmeno un euro.

Il confronto dei numeri: Un abisso finanziario

Vincitrice vs Vincitore: Demi Vollering ha incassato 50.000 € per aver conquistato la maglia gialla finale. Solamente due settimane prima, Tadej Pogačar riceveva 500.000 € per il trionfo al Tour de France maschile — esattamente dieci volte tanto.

Squadra leader: FDJ United-Suez ha totalizzato 77.080 € nelle nove tappe del Tour Femmes, trascinata dalla vittoria generale di Vollering e da tre successi parziali di tappa. Nello stesso periodo, l' UAE Team Emirates-XRG ha raccolto 832.750 € durante il Tour maschile.

Il totale generale: Il solo premio individuale di Pogačar (500.000 €) è stato quasi il doppio dell'intero montepremi distribuito a tutte le 21 squadre femminili messe insieme ( 260.750 € ).

I montepremi complessivi: Nel Tour maschile sono stati distribuiti oltre 2,3 milioni di euro, circa nove volte il totale del premio del Tour de France Femmes. Sebbene le gare differiscano per durata (21 tappe per gli uomini contro 9 per le donne), il divario nei premi in denaro risulta proporzionalmente ben superiore alla differenza di lunghezza della corsa.

La posizione della direzione di gara: "Serve crescita sostenibile"

I dati sui premi sono rimasti relativamente stabili negli ultimi anni in entrambe le competizioni.

La direttrice del Tour de France Femmes, Marion Rousse, ha difeso la struttura attuale invitando alla pazienza:

"Certo, bisogna confrontare ciò che è paragonabile. Il Tour Auvergne, che è più vicino per durata al Tour femminile, offre un confronto più equo. Dobbiamo prima consolidare l'evento: la crescita sostenibile rimane la nostra priorità."

La classifica delle squadre: Dalle cifre top alle briciole

Dietro alla FDJ United-Suez, la Canyon//SRAM si è piazzata al secondo posto con 51.500 €, seguita da UAE Team L'IMAD (37.980 €), SD Worx-Protime (18.940 €) e Lidl-Trek (14.880 €).

Scendendo nella classifica, i premi calano a picco:

La Visma-Lease a Bike ha incassato soltanto 7.370 € , un crollo verticale rispetto al redditizio Tour 2025, causato dal ritiro della campionessa in carica Pauline Ferrand-Prévot.

In fondo alla graduatoria, sei formazioni non hanno raggiunto i 1.000 € totali: tra queste Picnic PostNL (400 €), Lotto Intermarché Ladies (340 €) e VolkerWessels (250 €).

La squadra francese Mayenne Monbana My Pie ha chiuso il Tour a quota 0 €.

Classifica completa premi in denaro

1 FDJ United-Suez 77.080 €

2 Canyon//SRAM 51.500 €

3 UAE Team L'IMAD 37.980 €

4 SD Worx-Protime 18.940 €

5 Lidl-Trek 14.880 €

6 EF Education - Oatly 12.140 €

7 AG Insurance - Soudal 10.480 €

8 Movistar Team 8.860 €

9 Visma-Lease a Bike 7.370 €

10 Fenix-Premier Tech 6.740 €

11 Uno-X Mobility 5.140 €

12 Human Powered Health 3.180 €

13 Cofidis Women Team 1.490 €

14 St Michel - Preference Home - Auber93 1.420 €

15 Laboral Kutxa - Fundación Euskadi 1.050 €

16 Ma Petite Entreprise 760 €

17 Liv-AlUla-Jayco 750 €

18 Picnic PostNL 400 €

19 Lotto Intermarché Ladies 340 €

20 VolkerWessels Women Cyclingteam 250 €

21 Mayenne Monbana My Pie 0 €.