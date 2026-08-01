Riccione ha ospitato la presentazione della fase finale dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, il circuito ufficiale di basket 3×3 organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) in collaborazione con Master Group Sport. L'evento conclusivo, che si terrà in Piazzale Roma, assegnerà i titoli Open 2026 e vedrà lo svolgimento delle finali giovanili.

Un circuito in crescita e un palcoscenico consolidato

Il tour dell'Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit ha toccato diciannove regioni italiane con oltre centotrenta tornei, suddivisi tra Circuito Elite e Circuito Classic.

A Riccione sono state annunciate le sedici squadre maschili e le dodici femminili pronte a contendersi i titoli Open 2026. La formazione maschile vincitrice si aggiudicherà anche un pass per la tappa di Macao del FIBA 3×3 World Tour, prevista il 17 e 18 ottobre.

Sport, turismo e inclusione: le voci istituzionali

L'assessora a Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia‑Romagna, Roberta Frisoni, ha evidenziato come l'evento rappresenti un appuntamento nazionale di rilievo per una disciplina che ha conquistato un vasto pubblico, specialmente tra i giovani. Frisoni ha sottolineato che “il basket 3×3 porta lo sport nelle piazze, rende protagonisti gli spazi urbani e crea occasioni di partecipazione, socialità e spettacolo”.

Simone Imola, assessore allo Sport del Comune di Riccione, ha espresso orgoglio per l'opportunità di ospitare le Estathé 3×3 Italia Finals, definendo il basket 3×3 uno degli sport più spettacolari e coinvolgenti, in perfetta sintonia con lo spirito dinamico della città.

Maurizio Bertea, segretario generale della Federazione Italiana Pallacanestro, ha confermato la consolidata sinergia con la Regione Emilia‑Romagna, che dal 2021 accoglie l'atto conclusivo del circuito federale in Piazzale Roma a Riccione per il secondo anno consecutivo.

Antonio Santa Maria, direttore generale di Master Group Sport, ha espresso grande soddisfazione per la sesta edizione del circuito, descrivendolo come un evento entusiasmante e in costante crescita, capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo e appassionato nella storica piazza riccionese.

Sport, intrattenimento e valorizzazione del territorio

Le Estathé 3×3 Italia Finals 2026, patrocinate dal Comune di Riccione e parte del programma regionale per la valorizzazione turistica, rappresentano un connubio di sport, cultura urbana e spettacolo. L'evento ospiterà gare Open e finali giovanili (Under 14, Under 16 e Under 18) sia maschili che femminili, evidenziando la crescita e l'inclusività della disciplina.

Giunto alla sesta edizione, il circuito ha registrato un'espansione numerica e tecnica, frutto della collaborazione tra FIP, Master Group Sport ed Estathé®, title sponsor da cinque anni. L'evento arricchirà l'esperienza del pubblico con animazioni, giochi, intrattenimento, mini-canestri per i più piccoli, gadget, la mascotte Estatheo e la nuova bevanda Estathé® Sport.

Le gare Open prenderanno il via alle ore 12.40 in Piazzale Roma, con i quarti di finale trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube Italbasket. Statistiche live e aggiornamenti saranno disponibili rispettivamente su FIP Stats e sui canali ufficiali del circuito.

Contesto e dettagli dell'evento

Le Estathé 3×3 Italia Finals si svolgono in Piazzale Roma dal 29 luglio al 1° agosto 2026, con ingresso libero e gratuito. L'evento finale assegna i titoli di Campioni d’Italia per le categorie Open e Giovanili, in un contesto che fonde sport, musica, spettacoli dal vivo e cultura urbana.