È ufficiale: la città di Roma ha formalizzato la propria candidatura per ospitare i prestigiosi Campionati mondiali di atletica leggera, puntando con determinazione alle edizioni del 2029 o del 2031. Questa mossa strategica conferma il profondo impegno della capitale italiana nel rilanciare l’atletica sul suolo nazionale, riaffermando con forza la sua vocazione e la sua capacità di accogliere grandi eventi sportivi internazionali. L'annuncio sottolinea la volontà di Roma di tornare protagonista sulla scena mondiale dell'atletica.

Il ritorno dell'atletica mondiale in Italia: un obiettivo ambizioso

Questa significativa candidatura giunge a quasi quarant'anni di distanza dall’unica edizione italiana dei Mondiali, un evento storico che si disputò proprio a Roma nel lontano 1987. L’obiettivo primario della città è ora più che mai ambizioso: riportare l’evento iridato in Italia, capitalizzando sull'onda lunga del successo consolidato del Golden Gala e sulla crescente visibilità internazionale che l’atletica sta riconquistando con rinnovato entusiasmo nel paese. Si mira a scrivere un nuovo, glorioso capitolo nella storia sportiva italiana, consolidando la posizione di Roma come centro di eccellenza e punto di riferimento per l'atletica a livello globale.

Prospettive future e il ruolo decisivo di World Athletics

La decisione finale sull'assegnazione delle edizioni del 2029 o del 2031 spetterà all'organo di governo mondiale dell'atletica, World Athletics, e sarà comunicata ufficialmente nei prossimi mesi. In attesa di questo importante e atteso verdetto, Roma intende dimostrare la propria eccellente capacità organizzativa e la sua indiscussa attrattiva come sede ideale per grandi eventi sportivi. Questo avverrà anche attraverso la gestione impeccabile di manifestazioni di successo già consolidate, come il Golden Gala, che fungono da vetrina cruciale per testare l'efficienza delle infrastrutture esistenti e l'entusiasmo sempre vivo e coinvolgente del pubblico italiano, pronto a sostenere i propri atleti e ad accogliere i campioni di tutto il mondo.

La strategia dettagliata dietro la candidatura romana

La candidatura di Roma è stata presentata ufficialmente all’inizio di aprile 2026, frutto di una strategia ben definita e mirata. L'iniziativa mira a sfruttare il momento propizio del successo crescente dell’atletica italiana, che sta vivendo un periodo di grande fermento, e la rinnovata attenzione generale verso eventi sportivi di alto profilo, capaci di generare un forte impatto mediatico e sociale. La capitale intende valorizzare al massimo impianti di prestigio e di grande storia, come lo Stadio Olimpico, un vero e proprio simbolo dello sport romano e nazionale, e coinvolgere attivamente il pubblico locale. Quest'ultimo ha già dimostrato una straordinaria partecipazione e una passione contagiosa in occasioni precedenti, come le numerose edizioni del Golden Gala, confermando la sua assoluta prontezza ad accogliere e celebrare un evento di tale portata e risonanza internazionale.