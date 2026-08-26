A Potenza, il senatore Gianni Rosa di Fratelli d’Italia ha replicato con fermezza alle recenti dichiarazioni dei rappresentanti di Basilicata Casa Comune, Giovanni Vizziello e Angelo Chiorazzo, in merito al caro carburanti e alla gestione delle risorse derivanti dalla produzione petrolifera in Basilicata. Rosa ha definito le posizioni dei due consiglieri come "propaganda disinformata e strumentale", evidenziando come la regione non sia affatto "lasciata sola" di fronte alle sfide legate all’estrazione di idrocarburi.

Secondo Rosa, la Regione Basilicata riceve da anni, per legge, un flusso strutturale di risorse quale compensazione per il contributo fornito alla sicurezza energetica nazionale.

Il senatore ha ricordato che sulle produzioni di idrocarburi in terraferma si applica un’aliquota del 10% del valore estratto: il 7% come royalty tradizionale, destinata in quota maggioritaria alla Regione, e un ulteriore 3%, introdotto dalla Legge 99/2009, che viene versato in un Fondo specifico per le regioni produttrici. Dal 1996 a oggi, il totale delle royalties versate a Regione e Comuni lucani ha superato i 2,45 miliardi di euro.

Critiche alle proposte di Zona Franca Energetica

Rosa ha espresso forti dubbi sulla proposta di istituire una Zona Franca Energetica in Basilicata, avanzata da Chiorazzo e Vizziello. Secondo il senatore, tale misura rischierebbe di configurarsi come un aiuto di Stato non autorizzabile dall’Unione Europea: "Il rischio concreto è quello di annunciare per mesi una 'Zona Franca' che Bruxelles, semplicemente, non autorizzerebbe".

Rosa ha inoltre sottolineato che le agevolazioni della Zes hanno già un perimetro e un’autorizzazione europea definiti, e non possono essere estese arbitrariamente senza violare il diritto europeo.

Il parlamentare ha poi criticato la proposta di riduzione delle accise come soluzione unica al caro carburante, definendola una "mera speculazione inattuabile". Le accise, ha ricordato, finanziano servizi essenziali per tutto il Paese, compresa la Basilicata, e una loro riduzione comporterebbe minori entrate statali senza una reale copertura. "Gli esponenti di Bcc non lo dicono. E questo dimostra che la loro proposta è inattuabile. È solo propaganda", ha dichiarato Rosa.

Le proposte di Basilicata Casa Comune

Dal canto loro, Chiorazzo e Vizziello hanno ribadito che la Basilicata, pur producendo oltre l’80% del petrolio estratto in Italia, continua a pagare i carburanti più cari. Hanno proposto al Governo la rinuncia alle accise sui carburanti nella regione e l’istituzione di una Zona Franca Energetica con fiscalità dedicata, per offrire un beneficio strutturale permanente a famiglie e imprese. I due esponenti hanno inoltre suggerito di utilizzare la tassazione sugli extra profitti per compensare il peso delle accise e hanno invitato il Presidente della Regione a promuovere una vertenza con il Governo nazionale affinché lo Stato restituisca ai lucani parte del valore energetico prodotto, attraverso una riduzione strutturale del costo dei carburanti.

Il confronto tra le due posizioni evidenzia una profonda divergenza sulle soluzioni da adottare per affrontare il caro carburanti in Basilicata, tra chi punta su strumenti già esistenti e compatibili con il diritto europeo e chi chiede misure straordinarie e strutturali per la regione.