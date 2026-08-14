Elena Rybakina, attuale numero due del mondo, ha visto sfumare a Toronto una significativa opportunità di avvicinarsi ulteriormente alla vetta del ranking WTA. La sconfitta subita nella finale del National Bank Open contro Iga Swiatek ha infatti bloccato la sua rincorsa al primo posto. L'incontro decisivo si è concluso con un netto 6-2, 6-3 in favore della tennista polacca, che ha così conquistato il suo ventiseiesimo titolo in carriera e il suo primo trofeo nella prestigiosa competizione di Toronto.

Per Rybakina, una vittoria in questa finale avrebbe significato ridurre il distacco da Aryna Sabalenka, l'attuale numero uno del mondo, a soli quattro punti, rendendo la vetta quasi tangibile.

Tuttavia, con l'esito di questa partita, la tennista kazaka rimane a 354 punti dalla posizione più ambita. "Sarebbe sicuramente molto importante essere numero uno", ha dichiarato Rybakina, riflettendo sulle sue ambizioni. "Anche se per la classifica sembra vicino, per me sembra ancora molto lontano. Quindi non ci penso troppo. Continuiamo tutte a competere, quindi non dipende solo da me, ma anche da come andranno le altre giocatrici".

La corsa al vertice: prospettive e punti da difendere

La campionessa degli Australian Open, Elena Rybakina, non conquista un titolo WTA 1000 dal torneo di Roma nel 2023. Le prossime settimane saranno cruciali per la sua posizione in classifica. La tennista dovrà infatti difendere 390 punti al Cincinnati Open e altri 240 punti agli US Open, dove lo scorso anno il suo percorso si interruppe agli ottavi di finale contro Markéta Vondroušová.

D'altra parte, Aryna Sabalenka, l'attuale leader del ranking, si troverà a dover difendere un bottino ben più consistente, ovvero i 2.000 punti conquistati con la vittoria agli US Open della passata stagione. Questo scenario rende la lotta per il primato ancora più avvincente e imprevedibile.

La due volte campionessa Slam ha condiviso una riflessione personale sul suo percorso, raccontando come, da bambina, non avrebbe mai immaginato di raggiungere livelli così elevati nel tennis professionistico. "Quando ero giovane, nemmeno pensavo che sarei diventata una professionista e avrei giocato a questo livello", ha affermato Rybakina con un pizzico di emozione. "Penso di aver raggiunto molto. Sono molto felice.

Se posso fare ancora meglio, sarebbe fantastico, ci provo sempre e spero che un giorno succeda". Questa dichiarazione sottolinea la sua umiltà e la sua costante ricerca di miglioramento, nonostante i successi già ottenuti.

Il trionfo di Swiatek e le implicazioni per il ranking

Iga Swiatek, già ex numero uno del mondo, ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria forma e la sua capacità di imporsi nei grandi appuntamenti. La sua vittoria al National Bank Open non solo le ha permesso di aggiungere un nuovo trofeo alla sua bacheca, ma ha anche interrotto la promettente corsa di Rybakina, complicando ulteriormente la sua ambizione di raggiungere il primo posto mondiale. Il successo della polacca conferma la sua solidità e il suo ruolo di protagonista nel circuito WTA.

Nonostante la comprensibile delusione per la sconfitta in finale, Rybakina guarda avanti con rinnovata determinazione. La tennista kazaka è consapevole che la lotta per la vetta del ranking WTA è tutt'altro che conclusa e che le prossime sfide sui campi da gioco saranno decisive per le sorti della classifica mondiale. La sua resilienza e la sua fame di vittoria promettono un finale di stagione entusiasmante per gli appassionati di tennis.