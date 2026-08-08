Un pallone storico, protagonista di due dei gol più iconici nella carriera di Diego Armando Maradona – la celebre “Mano de Dios” e il leggendario “Gol del Secolo” – sarà presto messo all’asta. La base di partenza è stata fissata a 2,5 milioni di dollari, con una stima che potrebbe superare i 10 milioni. L’annuncio è stato diffuso dalla casa d’aste Heritage Auctions, che ha definito questo oggetto un vero e proprio “Santo Graal” per il mondo del calcio.

Un cimelio di valore inestimabile

Il pallone, un modello Adidas Azteca, fu utilizzato per tutti i novanta minuti della partita dei quarti di finale dei Mondiali di Messico 1986, che vide contrapporsi l’Argentina e l’Inghilterra.

Fu proprio in quell’incontro che Maradona realizzò prima il gol con la mano e poi la straordinaria azione personale che lo portò a segnare il secondo. La casa d’aste ha enfatizzato l’unicità di questo oggetto e il suo profondo valore storico, prevedendo che la vendita possa superare la soglia dei dieci milioni di dollari.

L'asta: cifre e precedenti

L’evento è organizzato da Heritage Auctions, con un’offerta iniziale stabilita a 2,5 milioni di dollari. Le stime indicano che il prezzo finale potrebbe superare i dieci milioni, un risultato che stabilirebbe un nuovo record nel mercato dei cimeli sportivi. Un precedente significativo è rappresentato dalla maglia che Maradona indossò nella stessa partita, venduta in passato per 9,2 milioni di dollari.

Questo dato sottolinea l’importanza e l’elevato valore attribuiti a oggetti legati a momenti così memorabili della storia del calcio.

Autenticità e storia del pallone

Il pallone è stato sottoposto a un rigoroso processo di autenticazione, che ha incluso analisi fotografiche dettagliate e perizie forensi. Questi accertamenti hanno confermato inequivocabilmente il suo impiego nella storica partita. Per oltre trentasei anni, il cimelio è stato custodito dall’arbitro tunisino Ali Bennaceur, il quale ha assicurato che nessun altro pallone fu utilizzato durante l’incontro. L’asta avrà inizio il 31 luglio e si concluderà il 22 agosto, data in cui sarà proclamato il vincitore.