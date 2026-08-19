La città di Savigliano, in provincia di Cuneo, è in fermento per il ritorno della sua campionessa di nuoto, Sara Curtis, che proprio oggi, 19 agosto 2026, celebra il suo ventesimo compleanno. L'atleta, reduce da una straordinaria performance agli Europei di Parigi, dove ha conquistato ben sei medaglie, è attesa dai genitori Vincenzo e Helen per un periodo di riposo e festeggiamenti strettamente in famiglia. Nonostante l'entusiasmo della comunità, non sono previsti momenti pubblici per celebrare la ricorrenza, a causa del tempo limitato a disposizione della nuotatrice, che sabato prossimo ripartirà per gli Stati Uniti, dove risiede e si allena da circa un anno.

Trionfo agli Europei: un oro storico e un record mondiale

Il palmarès di Sara Curtis agli Europei di Parigi è di assoluto rilievo, con un bottino di sei preziose medaglie: un oro, due argenti e tre bronzi. Un momento culminante della sua rassegna continentale è stato il 13 agosto 2026, quando ha dominato la finale dei 50 metri dorso, conquistando la medaglia d’oro e stabilendo un sensazionale nuovo record mondiale con il tempo di 26”56. Questo successo non è stato isolato, ma si è aggiunto a un bronzo nei 100 stile libero e a un argento ottenuto con la staffetta veloce femminile, portando a tre il numero delle sue medaglie individuali nella competizione. Con questa vittoria nei 50 dorso, Curtis ha scritto una pagina di storia, diventando la prima italiana di sempre a trionfare in questa specialità in un evento internazionale in vasca lunga.

Al termine della gara, la giovane atleta ha espresso tutta la sua gioia e incredulità: “Sono veramente contentissima. È stata dura gestire le emozioni, ho faticato ad addormentarmi ieri sera. Oggi ho provato a lasciare tutto da parte... È assurdo, un’altra follia. Potessi portare i miei genitori al podio li porterei, senza loro niente sarebbe stato possibile... È un sogno”. Parole che sottolineano il forte legame con la sua famiglia e la dimensione quasi onirica di un successo così straordinario.

L'attesa di Savigliano e i prossimi passi

L’amministrazione comunale di Savigliano, guidata dal sindaco Antonello Portera, aveva manifestato il desiderio di accogliere Sara Curtis con tutti gli onori, organizzando una celebrazione pubblica per la sua campionessa.

A tal fine, erano stati avviati contatti con la famiglia dell'atleta. Tuttavia, data la ristrettezza dei tempi e gli impegni di Sara, la festa è stata rimandata al suo prossimo rientro in Italia. La nuotatrice è tornata da Parigi lo scorso lunedì, trascorrendo alcuni giorni in compagnia del fidanzato, Andrea Pusceddu, anch'egli nuotatore. Si vocifera che potrebbe essere presente a Savigliano anche nella giornata di domani, alimentando l'attesa e la speranza dei suoi concittadini di poterla incontrare. Dopo questa breve pausa, la giovane atleta si preparerà a riprendere gli intensi allenamenti negli Stati Uniti, dove proseguirà il suo percorso di crescita sportiva e accademica. La comunità di Savigliano, orgogliosa dei suoi successi, rimane in trepidante attesa di poterla celebrare ufficialmente, in un momento che le permetta di condividere appieno la gioia delle sue conquiste con la sua città natale.