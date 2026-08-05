Sara Curtis si appresta a vivere da protagonista gli Europei di nuoto, in programma a Parigi dal 10 al 16 agosto. L’atleta azzurra, reduce da un biennio di profondi cambiamenti personali e sportivi, si presenta alla rassegna continentale con una nuova maturità, frutto dell’esperienza maturata dopo il trasferimento negli Stati Uniti. “Sono cambiate moltissime cose. In questo biennio mi sono trasferita dall’altra parte del mondo e questo ha influito sulla persona che sono adesso. Nel 2024, ho vissuto l’Olimpiade quasi come se fossi una tifosa di chiunque mi passasse vicino.

Credo che quella componente ludica, di sano stupore, rimarrà sempre in me negli eventi di caratura internazionale. Oggi, però, affronto tutto con consapevolezza, esperienza e più fiducia”, ha dichiarato Curtis, sottolineando la sua evoluzione.

La giovane nuotatrice italiana arriva a Parigi con i favori del pronostico, un ruolo che assume con grande senso di responsabilità, soprattutto dopo gli eccellenti risultati ottenuti al Trofeo Settecolli. “È una responsabilità essere tra le favorite per una competizione così, sia a livello personale che di appartenenza alla Nazionale. Sono contenta. I risultati di Roma mi hanno dato fiducia in vista di Parigi. Il Settecolli ha rappresentato un salto di qualità notevole in tutte le mie gare.

Verrò inserita tra le big della rassegna continentale, ma alla fine non sono agitata. Vivo tutto con tranquillità: alle spalle c’è tantissima preparazione”, ha spiegato l’azzurra, evidenziando la sua serenità nonostante la pressione.

Confronti e modelli di ispirazione

Durante la manifestazione, Curtis ritroverà in vasca la campionessa svedese Sara Sjöström, già incontrata a Roma. “Per me è una Queen, ho sempre saputo che sarebbe tornata al meglio dopo la gravidanza e sarebbe andata bene al Settecolli. Quando era incinta di qualche mese, andava comunque in palestra: è un grande punto di riferimento. A Roma è stato un onore fare una finale di un certo calibro, dove è stato siglato il nuovo record del mondo sui 50 stile da Gretchen Walsh.

Entrambe mi hanno rivolto delle belle parole…sono due modelli”, ha affermato Curtis, esprimendo ammirazione per le sue colleghe.

Da un anno, Curtis è studentessa alla University of Virginia, dove si allena sotto la guida di Todd Desorbo. L’esperienza americana ha contribuito in modo significativo alla sua crescita, sia come atleta che come persona: “Ho cercato di uscire dalla bolla che mi ero creata in passato, credevo mi proteggesse, ma non era così. Essere in un contesto in cui spesso si ragiona da team, mi ha fatto crescere, anche se poi, allo stesso tempo, ho bisogno dei miei momenti di ‘solitudine’, come tutti”.

Il percorso di crescita e i nuovi traguardi

Negli ultimi dodici mesi, Curtis ha vissuto un percorso di crescita personale e sportiva straordinario anche fuori dalla vasca.

Ha lasciato la sua città natale, Savigliano, per trasferirsi negli Stati Uniti, dove è diventata la matricola più veloce di sempre in Ncaa. A fine giugno ha stabilito un nuovo record europeo nei 50 dorso, migliorando contestualmente i primati italiani nei 50 e 100 stile libero. L’atleta ha raccontato come il cambiamento di prospettiva abbia profondamente influito sulla sua visione dello sport e della vita, sottolineando l’importanza dell’identità personale e della fiducia in sé stessa per affrontare le sfide.

Per affrontare la pressione e mantenere la concentrazione in vista degli impegni futuri, Curtis si affida anche alla musica e alla lettura. “Per ora mi piace molto ‘Where Have You Been’ o anche ‘Rude Boy’ di Rihanna. In lettura, invece, ho ‘Niente può fermarti. Can't hurt me’ di David Goggins: è di grande ispirazione, mi piace molto”, ha concluso la nuotatrice, rivelando le sue fonti di motivazione.