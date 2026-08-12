Sara Curtis si conferma grande protagonista agli Europei di nuoto in corso a Parigi, dominando le batterie dei 50 dorso e conquistando l’accesso alla semifinale con il miglior tempo. L’atleta ventenne di Savigliano, già reduce da uno storico bronzo nei 100 stile libero, ha nuotato in 27”31, mostrando una prestazione convincente e un controllo impeccabile, soprattutto negli ultimi dieci metri della prova. Questo risultato la pone a soli ventiquattro centesimi dal suo record europeo di 27”07, stabilito di recente nella finale del trofeo Settecolli.

Accanto a Curtis, anche Costanza Cocconcelli si è distinta per la sua polivalenza, chiudendo al dodicesimo posto con il tempo di 28”03. La nuotatrice bolognese, tesserata per Fiamme Gialle e NC Azzurra 91, si conferma tra le migliori interpreti italiane della specialità. Non è riuscita invece a superare il turno Federica Toma, che ha terminato la sua prova in diciannovesima posizione con 28”61.

Il percorso di Sara Curtis e la crescita delle azzurre

Sara Curtis, tesserata per Esercito e CS Roero, si allena tra la Virginia University sotto la guida di Todd DeSorbo e in Italia con Thomas Maggiora. La sua crescita tecnica e mentale è evidente nei risultati ottenuti nelle ultime stagioni, culminati con il record europeo nei 50 dorso al trofeo Settecolli.

In quell'occasione, ha fermato il cronometro a 27”07, un tempo che rappresenta il secondo miglior crono mondiale stagionale e il quinto di sempre nella storia della specialità. Con questa prestazione, Curtis ha superato il precedente primato detenuto da Kyra Toussaint, affermandosi tra le atlete più promettenti del panorama internazionale.

Costanza Cocconcelli, ventiquattrenne di Bologna e da due anni residente a Firenze, è seguita da Paolo Palchetti e continua a dimostrare grande versatilità nelle gare veloci. La sua prestazione agli Europei segue quella positiva al Settecolli, dove aveva conquistato il secondo posto con 27”87, tempo che le aveva garantito la qualificazione per la rassegna continentale di Parigi.

I risultati del Settecolli e il contesto europeo

Il trofeo Settecolli, disputato a Roma, ha rappresentato un banco di prova fondamentale per le azzurre in vista degli Europei. In quell’occasione, Sara Curtis aveva stabilito il nuovo record europeo nei 50 dorso, mentre Cocconcelli aveva conquistato la piazza d’onore. La manifestazione romana ha visto anche le affermazioni di Benedetta Pilato nei 100 rana e di Simona Quadarella nei 1500 stile libero, a conferma dell’ottimo stato di salute del nuoto italiano femminile.

La 38esima edizione dei Campionati Europei di nuoto si sta rivelando particolarmente competitiva, con le azzurre protagoniste sia nelle gare individuali sia nelle staffette. L’accesso di Curtis e Cocconcelli alle semifinali dei 50 dorso rappresenta un ulteriore segnale della crescita del movimento e delle ambizioni delle nuotatrici italiane a livello internazionale.