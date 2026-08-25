Federica Brignone, fuoriclasse dello sci alpino italiano, ha annunciato di essersi sottoposta a un nuovo intervento chirurgico alla gamba. L’operazione si è resa necessaria a causa del dolore persistente, nonostante i progressi ottenuti dopo un precedente infortunio. La sciatrice ha diffuso la notizia, condividendo le difficoltà del suo percorso di recupero.

La campionessa ha dichiarato: "La mia gamba migliora ma ho ancora dolore". Questa decisione, ha spiegato, è stata presa per poter affrontare la prossima stagione nelle migliori condizioni possibili.

Brignone ha affrontato il nuovo intervento con grande determinazione, consapevole dell’importanza di un recupero completo per la sua carriera agonistica.

Il percorso e gli obiettivi

Federica Brignone ha rassicurato i suoi tifosi, spiegando che la riabilitazione prosegue con l’obiettivo di tornare presto in pista. "Non vedo l’ora di poter ricominciare ad allenarmi senza limitazioni", ha aggiunto, mostrando ottimismo e tenacia. Ha ringraziato lo staff medico e tutti coloro che le stanno dimostrando affetto e vicinanza.

Questo nuovo intervento è fondamentale per la completa guarigione dell’atleta, che punta a recuperare la piena forma fisica per la prossima stagione. Brignone, già protagonista di numerosi successi, si è sempre distinta per la sua tenacia e la capacità di superare le difficoltà, qualità che sta dimostrando anche in questa fase.

Infortuni nello sci alpino

Gli infortuni sono una delle principali criticità per gli atleti dello sci alpino, disciplina che richiede elevate doti fisiche e tecniche. Il percorso di recupero, spesso lungo e complesso, è cruciale per un ritorno sicuro alle competizioni. Numerosi sciatori di alto livello hanno affrontato interventi e lunghe riabilitazioni, evidenziando l’importanza di supporto medico specializzato e preparazione atletica mirata.

La vicenda di Federica Brignone si inserisce in questo contesto, sottolineando la resilienza e la determinazione necessarie per affrontare le sfide di uno sport ad alto rischio. L’auspicio è che la campionessa possa tornare presto a competere ai massimi livelli, continuando a essere un punto di riferimento per lo sport italiano.