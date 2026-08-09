La tensione è salita alle stelle durante una recente sessione di allenamento dei Las Vegas Raiders, quando il quarterback Kirk Cousins e il defensive end Maxx Crosby sono stati protagonisti di un acceso alterco fisico. L'episodio si è verificato mentre la squadra intensifica la preparazione per la nuova stagione NFL, in un clima di crescenti aspettative e pressione attorno al gruppo.

Durante un'esercitazione, Maxx Crosby ha colpito due volte Kirk Cousins. Dopo il secondo contatto, il quarterback ha perso la pazienza, affrontando direttamente Crosby e afferrandolo per la maglia.

Ne è seguito un vivace scambio verbale. La situazione è stata rapidamente contenuta grazie al tempestivo intervento di compagni e allenatori, che hanno separato i due prima che la discussione potesse degenerare.

L'opportunità per Fernando Mendoza

La conseguenza immediata dell'episodio è stata l'esclusione di entrambi i veterani dalla sessione di allenamento successiva. Questo ha permesso al rookie Fernando Mendoza, prima scelta assoluta al draft, di lavorare con tutti i titolari. L'insider NFL Ian Rapoport ha sottolineato l'importanza di questo sviluppo: "È positivo che Fernando Mendoza abbia avuto tutte le ripetizioni con la prima squadra, lavorando con i titolari, ma il motivo è stato proprio lo scontro tra Kirk Cousins e Maxx Crosby.

È il tipo di situazione che tutti notano e che potrebbe avere ripercussioni di ampia portata".

Il duello per il ruolo di quarterback titolare nei Raiders è uno dei più osservati in questa fase di preparazione. L'arrivo di Cousins con un contratto quinquennale da 172 milioni di dollari sembrava aver chiuso ogni discussione, ma la presenza di Mendoza e la crescente pressione dei tifosi potrebbero influenzare le scelte future dello staff tecnico.

Pressione sui quarterback e prospettive future

Cousins è stato nominato quarterback titolare per l'inizio del camp, superando il giovane Mendoza, ma la pressione su di lui rimane altissima. La tifoseria, sia sugli spalti dell'Allegiant Stadium che online, potrebbe presto chiedere a gran voce l'inserimento del rookie, specialmente se Mendoza continuerà a mostrare le qualità che lo hanno portato a vincere l'Heisman Trophy.

Gli allenatori stanno osservando da vicino la sua crescita, consapevoli che una gestione affrettata potrebbe compromettere il suo sviluppo a lungo termine.

Il clima competitivo e la determinazione di leader come Crosby e Cousins riflettono la chiara volontà dei Raiders di alzare il livello in vista della stagione. Tuttavia, la gestione delle dinamiche interne e delle aspettative dei tifosi sarà cruciale per evitare che episodi come quello accaduto in allenamento possano destabilizzare il gruppo. La società punta a valorizzare al massimo l'investimento su Cousins, senza trascurare la crescita di Mendoza, considerato una possibile soluzione a lungo termine per il ruolo di quarterback. La presenza di figure di rilievo nella proprietà supporta questa strategia bilanciata.