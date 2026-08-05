Una sentenza inattesa di un giudice federale in Colorado ha riaperto le porte a una quinta stagione per alcune stelle del college football statunitense. La decisione offre un’opportunità sorprendente agli atleti che, considerati matricole nel 2022, hanno concluso la loro quarta stagione di eleggibilità la scorsa primavera e, crucialmente, non sono entrati nel transfer portal a gennaio. Questa ordinanza, dalla portata strettamente limitata, ha già innescato un acceso dibattito e incertezza tra squadre e giocatori, molti dei quali avevano già definito i propri piani futuri.

Tra i nomi di spicco che potrebbero beneficiarne figura Tommy Castellanos, quarterback passato da Boston College a Florida State. Dopo un’ottima stagione 2023, non è riuscito a replicare le sue prestazioni nel 2025. Castellanos si è detto disponibile a giocare sia come quarterback sia come “atleta”, consapevole delle limitazioni. Il suo destino è legato a Florida State, unica opzione per un eventuale rientro, non avendo usato il transfer portal. La squadra ha però già rafforzato il reparto, suggerendo che le sue abilità versatili potrebbero essere impiegate in ruoli diversi.

Giocatori chiave e scenari di ritorno

Stephen Daley, defensive lineman di Indiana, potrebbe tornare in campo dopo aver saltato i playoff per un infortunio al ginocchio.

Già dichiarato eleggibile, mira a rafforzare una squadra già competitiva e a migliorare le proprie quotazioni in vista del draft. Anche Jonathan Brady, wide receiver di Indiana, valuta un ritorno dopo un’esperienza con i Las Vegas Raiders terminata prima del training camp. Brady potrebbe trovare spazio come specialista nei ritorni o come ricevitore di riserva, avendo dimostrato efficienza nella stagione 2025.

Il caso di Trent Hendrick, linebacker di James Madison, presenta incertezze. Sebbene abbia ricevuto contatti da Michigan, la sua eleggibilità dipende dal non essere entrato nel transfer portal a gennaio. Se la condizione fosse rispettata, James Madison potrebbe riaccogliere uno dei suoi migliori difensori della scorsa stagione.

Le restrizioni e il futuro della normativa

La portata della decisione è stata chiarita dal giudice federale, escludendo il ritorno per i giocatori che hanno firmato contratti professionistici durante l’estate. La sentenza non altera altre normative NCAA, inclusa quella che impedisce il rientro a chi ha già sottoscritto accordi professionistici. La NCAA ha inoltre manifestato l’intenzione di appellarsi, lasciando in sospeso il futuro degli atleti e delle squadre. La situazione rimane dinamica e potrebbe avere ripercussioni differenti a seconda dello sport e delle tempistiche, alimentando il dibattito sulla necessità di una riforma normativa più chiara, come quella proposta dal Protect College Sports Act, in discussione al Senato statunitense.