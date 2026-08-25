La prima giornata di Serie A va in archivio con alcune conferme e una sorpresa destinata a mandare un messaggio al resto del campionato. L'Inter, come da pronostico, travolge il Monza all'esordio e, secondo gli esperti Sisal, si conferma la grande favorita per lo scudetto, quotato a 2,00.

I nerazzurri superano nettamente la squadra di Juric grazie a un Pio Esposito in grande spolvero e a un gioco ormai consolidato.

Alle spalle dei campioni d'Italia resta il Napoli, che, nonostante qualche difficoltà e le immancabili polemiche, espugna Marassi e conferma il Genoa come una sorta di tabù.

Le reti di De Bruyne e Vergara certificano la solidità della formazione di Allegri, indicata vincente a 6,00, e decisa a essere protagonista fino alla fine del torneo.

La Roma lancia il guanto di sfida

A sorpresa, al fianco del Napoli si piazza la Roma, che dopo appena 90 minuti manda un segnale chiaro alle avversarie.

I capitolini, trascinati dalla coppia formata da Malen, autore di una tripletta, e Dybala, autore di tre assist, non lasciano scampo alla Fiorentina, una delle regine del mercato, e mostrano subito i muscoli.

Gasperini prova, giustamente, a gettare acqua sul fuoco, ma se il buongiorno si vede dal mattino, chiunque voglia giocarsi lo scudetto dovrà fare i conti con Svilar e compagni.

Juventus e Milan inseguono

Juventus e Milan, entrambe vittoriose all'esordio, partono leggermente più indietro nelle quote e sono offerte a 7,50.

I bianconeri sono ancora alla ricerca di un bomber, con Sorloth indicato come preferito, mentre il Milan punta a dare continuità all'inizio convincente mostrato contro il Torino dell'ex Ignazio Abate.