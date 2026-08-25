Jannik Sinner, l'attuale numero uno del tennis mondiale, è tornato al J Medical di Torino per ulteriori controlli al ginocchio destro. La visita si inserisce nel percorso di recupero intrapreso dal tennista azzurro dopo il forfait agli US Open. L'obiettivo è monitorare la situazione e definire i prossimi passi per un rientro in campo sicuro.

L'arrivo di Sinner al centro medico della Juventus è avvenuto nella mattinata di oggi, 25 agosto. Giunto poco prima delle dieci, il campione ha incontrato alcuni tifosi per dei brevi selfie prima di accedere alla struttura.

L'intento è accelerare i tempi di guarigione per un ritorno alle competizioni quanto prima, salvaguardando il ginocchio.

L'infortunio al ginocchio e le terapie

L'infortunio di Jannik Sinner è un'infiammazione a livello tendineo del ginocchio destro, probabilmente scaturita da un sovraccarico durante gli allenamenti di fine luglio in vista del Masters di Cincinnati. Dopo una prima valutazione alla Physioclinic di Milano, era stato prescritto un ciclo di terapie. La persistenza del problema ha reso indispensabile il ritorno al J Medical per un monitoraggio approfondito e adattare il piano di trattamento.

La speranza è di poter rientrare in campo per il China Open di Pechino, previsto per la fine di settembre.

Il percorso di recupero rimane condizionato dall'esito dei futuri controlli e dalla risposta del ginocchio destro alle terapie in corso. La cautela è massima per evitare ricadute.

Prospettive per il rientro e la stagione

L'infortunio di Jannik Sinner si inserisce in un momento cruciale della sua stagione, costellata da grandi risultati e una crescita costante nel ranking mondiale, culminata con la posizione di numero uno. Il suo forfait agli US Open ha privato il circuito di un protagonista atteso. La priorità assoluta rimane la piena guarigione fisica. Il China Open di Pechino si configura come il potenziale palcoscenico per il ritorno in campo, con l'obiettivo di concludere la stagione nel migliore dei modi, compatibilmente con le condizioni del suo ginocchio destro.