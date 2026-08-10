Jannik Sinner si prepara per gli Us Open dopo il forfait annunciato al torneo Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista altoatesino è attualmente impegnato in un intenso percorso di recupero, concordato con il suo staff medico, per superare un problema al ginocchio destro che lo ha costretto a un periodo di stop. La sua partecipazione al prestigioso Slam di New York rappresenta una sfida non solo fisica, ma anche contro le statistiche e la scaramanzia, elementi che aggiungono ulteriore interesse al suo imminente rientro in campo.

La decisione di ritirarsi da Cincinnati è stata comunicata dallo stesso Sinner, che ha spiegato: “Dopo essermi consultato con i miei medici e il mio team devo comunicare che sono costretto a ritirarmi dal torneo Masters 1000 di Cincinnati”.

Questa scelta è maturata in seguito a una serie di visite specialistiche effettuate tra Milano e Torino, le quali hanno evidenziato la necessità di terapie mirate per affrontare il fastidio persistente al ginocchio. Il campione ha ribadito la sua condizione, affermando: “Mi sta dando fastidio e, nonostante ci siamo impegnati a fondo con il mio team medico, non sono ancora pronto per gareggiare”.

Per i prossimi giorni, il numero uno del ranking ATP rimarrà in Italia, dove proseguirà il suo programma di recupero e le sessioni terapeutiche presso il JMedical di Torino. Successivamente, Sinner partirà direttamente alla volta degli Stati Uniti, con l'obiettivo di fare il suo ritorno in campo senza ulteriori tappe intermedie, direttamente sul cemento degli Us Open.

Questo approccio, che prevede un rientro “a freddo” in uno Slam, è attentamente monitorato dagli addetti ai lavori e dagli appassionati di tennis.

La doppia sfida: recupero e scaramanzia

La presenza di Sinner agli Us Open assume un significato particolare, configurandosi come una doppia sfida. Oltre al completo recupero fisico, il tennista italiano si troverà ad affrontare una consuetudine statistica che perdura dal 1990: nessun giocatore è riuscito a vincere lo Slam di New York senza aver disputato almeno un torneo di preparazione sul cemento. Questa circostanza rende la sua impresa ancora più ardua, ponendolo di fronte non solo agli avversari in campo, ma anche a una sorta di “maledizione” statistica e alla scaramanzia che spesso accompagna le grandi competizioni.

I precedenti e le aspettative

Non è la prima volta che Sinner si trova a gestire un rientro dopo un infortunio in un momento cruciale della stagione. Già in passato, dopo un problema fisico accusato al Roland Garros, l'azzurro aveva dimostrato la sua resilienza, tornando in campo con successo nello Slam successivo, a Wimbledon, dove aveva bissato la vittoria dell'anno precedente sull'erba inglese. Questa capacità di recupero e di adattamento alimenta le speranze dei suoi tifosi e degli esperti, che osservano con grande interesse come la sua preparazione “a freddo” possa influenzare le sue prestazioni a New York. La sua determinazione a scendere in campo direttamente agli Us Open, senza tornei di avvicinamento, sarà uno degli aspetti più affascinanti da seguire in questo imminente appuntamento del circuito maggiore.