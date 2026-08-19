Gli Europei di nuoto e atletica leggera su Sky Sport hanno attratto oltre 2,7 milioni di spettatori unici. Questi dati evidenziano un interesse crescente per le discipline olimpiche, con ascolti in forte crescita.

Il nuoto a Parigi ha avuto una media giornaliera di 19 mila spettatori, un incremento del 46% rispetto ai Mondiali di Singapore 2025. La crescita è stata significativa nella seconda parte dell’evento, con un aumento degli ascolti del 51%. Le finali dei 100 rana maschili e degli 800 stile libero femminili hanno raggiunto 219 mila spettatori medi.

La serata conclusiva, con i 400 stile libero femminili e le staffette 4x100 misti, ha attratto 213 mila spettatori medi.

Atletica: successi a Birmingham

Gli Europei di atletica leggera a Birmingham hanno mostrato un bilancio positivo, con una media di 44 mila spettatori giornalieri. Nell’ultima settimana, la manifestazione ha rappresentato il 34% degli ascolti complessivi di Sky Sport. La sessione serale più seguita è stata quella con le finali dei 100 metri maschili e dei 5.000 metri femminili, con 305 mila spettatori medi. Al secondo posto, la serata dedicata al salto in lungo femminile e alle staffette 4x400 maschile e femminile, che ha registrato 255 mila spettatori medi.

Sky Sport: una stagione ricca di eventi

Il successo di nuoto e atletica si inserisce in una stagione ricca per Sky Sport, che ha annunciato oltre 5.000 ore di diretta e più di 3.000 eventi sportivi in palinsesto. La programmazione estiva include tennis, volley, basket, motori, rugby, atletica e nuoto. La piattaforma si conferma un punto di riferimento per gli appassionati, con copertura completa delle principali competizioni.