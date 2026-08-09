Il pesista Leonardo Fabbri si presenta agli Europei di atletica di Birmingham con grande fiducia e determinazione. Alla vigilia della sua prova nel lancio del peso, Fabbri ha dichiarato: "Per fortuna sono l’uomo da battere. La pedana mi piace, l’ho provata questa mattina e mi dà fiducia. Non vedo l’ora di essere lì e di buttarlo lontano". L'atleta azzurro ha inoltre espresso un ambizioso desiderio: "Sogno un trio italiano sul podio, a cominciare dal mio compagno di allenamento Zane Weir". Fabbri, reduce da una stagione positiva, si mostra ottimista sia per la propria prestazione sia per quella della squadra italiana.

La giornata inaugurale degli Europei vede impegnata anche Zaynab Dosso, che affronterà la semifinale e l’eventuale finale dei 100 metri. Dosso ha raccontato le difficoltà vissute negli ultimi mesi: "Non è stato l’avvicinamento che ci immaginavamo", ha detto la velocista, aggiungendo: "a marzo ho affrontato un cambiamento drastico nella vita privata: un trasloco, fatto da sola, terminato soltanto a giugno". Nonostante le sfide, Dosso ha trovato motivazione nel suo status: "Essere un’underdog per me è divertente. È una definizione che rappresenta questo momento. Sono nel presente, vivo oggi e domani. E posso dire a me stessa che mi piace andare a caccia".

Le ambizioni azzurre e il ritorno di Nadia Battocletti

Tra le protagoniste della spedizione italiana figura anche Nadia Battocletti, che si dice pronta sia fisicamente che mentalmente dopo aver superato alcune difficoltà fisiche tra maggio e giugno. "Ho fatto tutto per arrivare pronta fisicamente e mentalmente", ha affermato Battocletti, aggiungendo: "Ora c’è tranquillità ma anche tanta tenacia. Presentarmi da campionessa europea è diverso da come sono arrivata due anni fa a Roma. Questi anni hanno per me cambiato tutto. Per me questa è anche una nuova avventura".

La squadra italiana si presenta quindi agli Europei con grandi aspettative, sia nei lanci che nelle corse, puntando a confermare il buon momento dell’atletica azzurra e a conquistare risultati di prestigio.

I recenti successi di Fabbri e degli azzurri

Leonardo Fabbri arriva a Birmingham forte di un recente successo al Golden Gala di Roma, dove ha vinto il lancio del peso con la misura di 22,14 metri. Questo risultato conferma la sua competitività a livello internazionale e rafforza le sue ambizioni per il podio europeo. Anche altri atleti italiani si sono messi in luce nell’evento romano, come Andy Diaz nel salto triplo e Matteo Sioli nel salto in alto, a testimonianza di una squadra in crescita e pronta a recitare un ruolo da protagonista anche agli Europei.