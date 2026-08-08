Oggi, sabato 8 agosto 2026, la MotoGp torna in pista per la gara sprint del Gran Premio di Silverstone. L'appuntamento è fissato per le 17, dopo le qualifiche del mattino che hanno visto lo spagnolo Jorge Martín conquistare la pole position.

La Gara Sprint di Silverstone

La gara sprint si svolgerà oggi pomeriggio sul circuito di Silverstone, con inizio alle 17. I piloti sono pronti a contendersi i primi punti del weekend dopo le qualifiche del mattino.

Griglia di Partenza e Copertura Televisiva

La griglia di partenza vede Jorge Martín in pole position, affiancato da Raúl Fernández e Ai Ogura, in una prima fila interamente Aprilia.

Seguono in seconda fila Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Marc Márquez; in terza Alex Márquez e Pedro Acosta, con Acosta in nona posizione.

La gara sprint sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport MotoGp e in streaming su Sky Go e Now, oltre che in chiaro su TV8.

Il Contesto del Campionato MotoGp

Il Gran Premio di Gran Bretagna segna il rientro della MotoGp dopo la pausa estiva, in un mondiale particolarmente combattuto. Jorge Martín guida la classifica generale, seguito da Ai Ogura e Marc Márquez. La lotta per il titolo è serrata, con soli 24 punti che separano Martín da Fabio Di Giannantonio, quinto in classifica.

Le condizioni meteo a Silverstone sono favorevoli, con sole e temperature attorno ai 24 gradi durante la Q2, in cui Jorge Martín ha stabilito un nuovo record del circuito.

Spettacolo in Pista

Il pomeriggio promette grande spettacolo: con la sprint race alle 17, i piloti sono pronti a darsi battaglia fin dalle prime curve. La diretta su Sky Sport MotoGp, Sky Go, Now e TV8 garantirà a tutti gli appassionati di seguire ogni istante della gara.