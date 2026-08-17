Il team principal della McLaren, Andrea Stella, ha espresso fiducia nella capacità della squadra di tornare a competere per il titolo mondiale. L'ottimismo è alimentato dallo slancio generato dagli ultimi sviluppi tecnici, culminati nella vittoria di Lando Norris al Gran Premio d'Ungheria con oltre quindici secondi di vantaggio. La McLaren ha già introdotto la prima parte di un nuovo pacchetto di aggiornamenti sulla MCL40, con il resto atteso a Zandvoort.

Stella ha evidenziato come la storia recente della McLaren dimostri la sua abilità nel costruire una forte progressione una volta individuata una chiara direzione di sviluppo.

"Se proseguiremo come a Budapest, potremo ottenere molto", ha dichiarato. Ha sottolineato la necessità di "spingere sullo sviluppo della MCL40 e superare i nostri rivali nella competizione sugli aggiornamenti. Il risultato dipenderà dall'efficacia delle soluzioni in pista."

Svolta strategica e motore Mercedes

La pausa forzata di aprile, per il rinvio di due gare, si è rivelata cruciale. Ha permesso al team di concentrarsi sull'analisi delle prestazioni e di comprendere la necessità di rafforzare lo sviluppo in aree specifiche. Stella ha spiegato che tale interruzione ha permesso di "reindirizzare o rafforzare lo sviluppo in alcune aree". La collaborazione con Mercedes HPP per l'ottimizzazione della nuova power unit è stata intensificata, sebbene tale processo rimarrà una sfida complessa per tutta la stagione 2026.

Guardando al futuro, Stella ha ricordato le dodici gare ancora in calendario e i 546 punti in palio. Nonostante il divario significativo nei due campionati, la squadra ha imparato la lezione della scorsa stagione. "Se abbiamo allestito una nuova bacheca per i trofei, abbiamo il dovere di fare il massimo per continuarla a riempire", ha affermato il team principal.

Sviluppo MCL40: ritardi e prospettive

La McLaren ha affrontato un ritardo nello sviluppo, perdendo uno o due mesi a causa di un cambio di direzione concettuale sulla MCL40, ritrovandosi due o tre mesi indietro rispetto ai rivali. Nonostante ciò, il team si mostra fiducioso che la nuova traiettoria tecnica, supportata dagli aggiornamenti introdotti in Ungheria e quelli previsti per le gare post-estive, possa permettere di colmare il gap e concludere la stagione in crescita. La consapevolezza delle sfide e la capacità di adattamento sono cruciali per il rilancio.