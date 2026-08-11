Elina Svitolina ha raggiunto le semifinali del National Bank Open di Toronto, superando Ekaterina Alexandrova con un punteggio di 3-6, 6-0, 6-3. Questa è la sua quarantesima vittoria stagionale, un traguardo che la pone in testa alla classifica dei successi nel circuito WTA di quest’anno, eguagliando Jessica Pegula. La tennista ucraina, nona testa di serie, ha dimostrato notevole resilienza, ribaltando un inizio difficile.

L'incontro è iniziato con un'Alexandrova aggressiva, che ha dominato il primo set. La sedicesima testa di serie ha sfoderato un gioco potente, con un rovescio piatto lungo linea particolarmente efficace, siglando ben 12 colpi vincenti (nove più di Svitolina) e chiudendo il parziale in soli 29 minuti.

Svitolina, frustrata dopo aver concesso un break con un doppio fallo, ha faticato a contenere la veemenza dell'avversaria.

La reazione di Svitolina nel secondo set è stata decisiva. L'ucraina ha modificato la sua strategia, variando le rotazioni, aggiungendo più slice e aumentando la profondità del servizio. Questa tattica vincente le ha permesso di prendere il controllo, infilando otto giochi consecutivi e chiudendo il secondo set con un perentorio 6-0 in 53 minuti. La sua abilità nel controllo del corpo e nel piegare la palla negli angoli è stata cruciale per il "bagel".

Nel set decisivo, Svitolina ha mantenuto l'iniziativa, portandosi rapidamente sul 2-0. Nonostante un break subito, ha immediatamente risposto, riprendendo il vantaggio e chiudendo l'incontro con un break a zero, dopo un'ora e trentatré minuti.

La sua capacità di leggere il gioco e le intenzioni dell'avversaria si è rivelata fondamentale.

Svitolina contro Swiatek: la rivincita in semifinale

Con questa vittoria, Elina Svitolina si prepara ad affrontare in semifinale la ex numero uno del mondo, Iga Swiatek. Si tratta di un attesissimo rematch della semifinale di Roma, dove Svitolina aveva prevalso in tre set. Swiatek, dal canto suo, ha raggiunto la semifinale superando Diana Shnaider con un netto 6-2, 6-1, dimostrando solidità nel suo percorso canadese.

Il bilancio complessivo degli scontri diretti tra le due vede Swiatek in vantaggio (quattro vittorie su sette incontri), ma Svitolina ha vinto entrambi i match disputati nel 2026, inclusa la vittoria per 6-2, 4-6, 6-4 nei quarti di finale di Indian Wells lo scorso marzo.

La trentunenne Svitolina è in corsa per il suo ventunesimo titolo in carriera e punta a conquistare il Canadian Open per la seconda volta, dopo il trionfo del 2017.

Il percorso delle tenniste nel torneo

Nel suo cammino, Ekaterina Alexandrova si era già distinta eliminando la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, negli ottavi di finale, confermando la sua pericolosità e la forma imponente mostrata per un set contro Svitolina.

Dall'altra parte del tabellone, Iga Swiatek ha affrontato una sfida impegnativa contro Marta Kostyuk per accedere ai quarti, imponendosi in tre set (3-6, 6-1, 6-2) dopo due ore e dieci minuti. La polacca, ottava nel ranking mondiale, sta cercando di invertire la rotta in una stagione finora complessa e vede nel torneo di Toronto un'opportunità cruciale per ritrovare la sua migliore forma. La semifinale tra Svitolina e Swiatek si preannuncia come una sfida di altissimo livello, con entrambe determinate a conquistare un posto in finale e a proseguire la corsa verso il trofeo.