Il cemento canadese si prepara a ospitare una sfida di altissimo livello tra Elina Svitolina e Iga Swiatek, due delle migliori interpreti del circuito. L'incontro, valido per la semifinale del prestigioso torneo WTA di Toronto, è in programma mercoledì 12 agosto alle ore 19:00. Si tratta di un confronto generazionale e di stili, un test cruciale per le ambizioni di entrambe le giocatrici in vista della seconda parte della stagione sul duro.

Swiatek favorita per un posto in finale

Le agenzie di scommesse indicano Iga Swiatek come favorita per questo incontro.

Le quote proposte dai principali bookmaker vedono la vittoria della polacca oscillare tra 1.38 e 1.40. Dall'altra parte della rete, Elina Svitolina è considerata l'underdog, con quote che variano tra 2.88 e 2.90. Questi numeri riflettono il ranking leggermente superiore della giocatrice polacca e la sua impressionante dimostrazione di forza nel turno precedente. Il pronostico pende decisamente dalla parte di Swiatek, la cui solidità da fondo campo e la recente forma smagliante la rendono la candidata principale per un posto in finale. Tuttavia, Svitolina ha dimostrato più volte di poter sovvertire i pronostici.

Analisi statistica del percorso

Lo stato di forma delle due atlete, riflesso dalle statistiche dei rispettivi quarti di finale, dipinge un quadro interessante.

Iga Swiatek arriva a questa semifinale dopo una prestazione quasi perfetta contro Diana Shnaider, liquidata con un netto 6-2, 6-1. I suoi numeri sono impressionanti: pur senza mettere a segno ace, ha servito con grande costanza, registrando un solido 68% di prime palle in campo e vincendo l'88% dei punti quando la prima era in gioco (23 su 26). Questa statistica evidenzia la sua capacità di dominare gli scambi fin dal servizio, non concedendo mai all'avversaria la possibilità di entrare in partita. Swiatek non ha affrontato neanche una palla break. La sua aggressività in risposta è stata altrettanto letale, con il 55% dei punti vinti e 5 palle break convertite su 9 occasioni.

Il percorso di Elina Svitolina è stato, invece, molto più travagliato.

Ha dovuto lottare per tre set per superare Ekaterina Alexandrova, dimostrando grande carattere. Le sue statistiche mostrano una partita dai due volti. Un dato preoccupante è la bassa percentuale di prime di servizio, ferma al 49%, accompagnata da 5 doppi falli. Tuttavia, quando la prima è entrata, Svitolina è stata efficace, portando a casa il 74% dei punti. La vera forza dell'ucraina è emersa nei momenti chiave: ha salvato 5 delle 8 palle break concesse e ha mostrato un cinismo straordinario nel convertire le proprie, sfruttandone 6 su 8. Questo dato rivela una giocatrice mentalmente solida, capace di alzare il livello quando conta. La vittoria, seppur sofferta, le ha dato fiducia, ma contro la solidità di Swiatek dovrà migliorare la continuità al servizio.

Ranking e precedenti

La sfida tra Elina Svitolina e Iga Swiatek è anche una battaglia per le posizioni di vertice della classifica mondiale. Swiatek occupa attualmente la posizione numero 8 del ranking WTA con 4539 punti. Subito dietro, al numero 9, troviamo Svitolina con 4459 punti, in leggera flessione. Con soli 80 punti a dividerle, questa semifinale assume un'importanza capitale. Una vittoria per Swiatek significherebbe consolidare la propria posizione nella top 10 e allungare sulla diretta rivale. Per Svitolina, un successo le permetterebbe di scavalcare la polacca e riprendere la sua ascesa in classifica. Questo incontro si configura quindi come uno scontro diretto cruciale per le gerarchie del tennis femminile.

Il confronto stilistico si preannuncia affascinante: da un lato la potenza controllata e il gioco aggressivo da fondo campo di Iga Swiatek, dall'altro la resilienza, la completezza tecnica e l'intelligenza tattica di Elina Svitolina. La polacca cercherà di imporre il suo ritmo fin dai primi scambi, forte di un servizio solido e di colpi penetranti. L'ucraina dovrà essere brava a variare il gioco, a contenere la spinta dell'avversaria e a capitalizzare ogni minima occasione, come ha dimostrato di saper fare nel turno precedente. La chiave del match potrebbe risiedere nella capacità di Svitolina di reggere l'urto e di trasformare la partita in una battaglia di nervi e resistenza, terreno su cui ha spesso dimostrato di eccellere.