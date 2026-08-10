Gianmarco Tamberi si appresta a un nuovo capitolo agli Europei di atletica di Birmingham, dove torna in pedana con l'obiettivo di difendere il titolo continentale. Il campione olimpico ed europeo in carica ha espresso la sua voglia di riscatto dopo un periodo complesso, segnato da problemi fisici e un lungo recupero.

“Anch’io vorrei sapere come sto...”, ha scherzato Tamberi, aggiungendo di essere “contento di essere qui, è bello esserci per poter tornare ad ambire a qualcosa di più importante”. Il saltatore ha ripercorso il suo difficile percorso, iniziato a fine 2024 con un intervento al ginocchio “silenziato per preparare Parigi”.

La stagione successiva ha compromesso la sua sicurezza nel gesto tecnico, portandolo a “tanti salti fatti in condizione non idonea”. Nonostante si presenti a Birmingham con una “misura imbarazzante”, Tamberi percepisce una “condizione fisica molto buona”, avendo compreso agli Assoluti di “dovermi lasciare andare”.

La determinazione e il sostegno alla squadra

Con determinazione, Tamberi afferma: “Quest’anno non ho bisogno di portarmi dietro la paura di saltare. Devo tornare a credere nel mio corpo”. L’obiettivo è chiaro: “Sono qui per provare a difendere il mio titolo. Sarà difficile ma non ho paura di dirlo”. Ha inoltre elogiato la squadra azzurra, definendola “la più forte di sempre”, unita e ricca di giovani talenti con “un grande fuoco”, capaci di aspirare a “grandissimi risultati” senza accontentarsi.

Il difficile percorso pre-Europei

Il cammino verso Birmingham è stato arduo. Ai recenti Campionati italiani assoluti di Firenze, Tamberi ha superato solo 2,20 metri al terzo tentativo, venendo poi eliminato con tre nulli a 2,24. “Non sono venuto qua per fare 2,20 metri, ero venuto per ottenere tutt’altro”, ha ammesso, sottolineando come le sue condizioni non siano da 2,20 metri, ma ci sia un problema da comprendere. Ha descritto una strana dinamica: “So di star bene, fisicamente mi sento bene, mi sento carico prima della gara, mi sento carico in gara, appena apro l’acceleratore salto meno di quando vado piano. Come se mi rifiutassi di staccare, la gamba si rifiutasse di avere più velocità e il mio salto è fatto di velocità; quindi, c’è un qualcosa che non funziona in questo momento”.

A cinque anni dall’oro olimpico di Tokyo, Tamberi è ancora fortemente motivato, con la vita “stravolta” dal successo del 2021 e dall’arrivo della figlia Camilla, che compirà un anno il 14 agosto, giorno della finale europea. “Mentirei se dicessi che gli stimoli sono gli stessi di Tokyo”, ha confessato, aggiungendo di avere “una fame enorme di fare risultati” e una dedizione forse anche maggiore. L’oro del 2021, infatti, “non mi ha appagato”. Ha anche ricordato Berruti, affermando che il compito degli atleti è “scendere in pedana con un motivo in più per renderlo orgoglioso”.