Agli Europei di atletica in corso a Birmingham, la squadra italiana del salto in alto maschile ha conseguito un risultato di rilievo, qualificando ben quattro atleti per la finale. Questo successo evidenzia la crescente forza e profondità del movimento azzurro in una delle discipline più iconiche dell'atletica.

A guidare il quartetto è il campione in carica Gianmarco Tamberi, che ha confermato la sua presenza tra i migliori superando l'asticella a 2,23 metri alla seconda prova. La sua performance, con la consueta determinazione, lo posiziona tra i favoriti per le medaglie.

Accanto a Tamberi, ha brillato anche Matteo Sioli, già oro europeo Under 23, che ha replicato la stessa misura di 2,23 metri. La sua qualificazione, ottenuta con solidità, evidenzia la sua costante crescita e le sue ambizioni a livello senior. La presenza di due atleti con tale misura in finale è un segnale molto positivo.

Completano il gruppo di finalisti Edoardo Stronati e Christian Falocchi. Entrambi hanno superato l'asticella a 2,19 metri, misura sufficiente per assicurarsi il pass. La loro qualificazione rafforza la rappresentanza italiana, permettendo alla nazione di schierare un contingente numeroso e competitivo nella lotta per le ambite medaglie europee.

Folorunso protagonista nei 400 ostacoli

La giornata degli Europei di atletica a Birmingham ha visto protagonista anche Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli. L'azzurra ha dominato la sua semifinale, tagliando il traguardo in 53.93 secondi. Questo crono, di alto livello, le ha permesso di sfiorare il proprio record italiano, dimostrando una condizione fisica e mentale ottimale in vista della finale.

La performance di Folorunso le è valsa il secondo tempo complessivo tra tutte le semifinaliste. Davanti a lei si è piazzata la belga Paulien Couckuyt, che ha migliorato il suo personale registrando 53.87 secondi. Anche la slovacca Emma Zapletalova, bronzo mondiale e tra le favorite per il titolo, ha chiuso la sua prova in 54.09 secondi.

La finale si preannuncia combattuta, con l'azzurra pronta a giocarsi le sue carte.

La forza del salto in alto azzurro

La qualificazione di ben quattro atleti italiani alla finale del salto in alto rappresenta un traguardo di notevole importanza per l'atletica nazionale. Questo risultato è il culmine di un percorso di crescita e investimento nel settore, che ha visto la disciplina guadagnare visibilità e competitività.

Atleti come Gianmarco Tamberi hanno fornito una spinta fondamentale, fungendo da traino e ispirazione. La sua costante presenza ai vertici internazionali ha contribuito a elevare il livello e l'ambizione del movimento. La contemporanea qualificazione di Matteo Sioli, Edoardo Stronati e Christian Falocchi conferma la profondità del vivaio italiano e la bontà del lavoro svolto.

Questa presenza in finale lascia ben sperare per le prospettive di medaglia. L'Italia potrà contare su diverse frecce al suo arco, aumentando le possibilità di salire sul podio e di consolidare la propria posizione tra le nazioni leader nel panorama dell'atletica europea. La finale del salto in alto si configura così come uno degli appuntamenti più attesi e promettenti per i colori azzurri a questi Europei di Birmingham.