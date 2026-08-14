Gianmarco Tamberi ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in alto agli Europei di atletica di Birmingham, affermandosi protagonista della disciplina. L’atleta marchigiano ha superato la misura di 2.32 metri al secondo tentativo, distanziando di due centimetri l’ucraino Oleh Doroshchuk, medaglia d’argento. Questo successo segna un importante riscatto e conferma la sua leadership.

Accanto a Tamberi, Matteo Sioli ha ottenuto la medaglia di bronzo. Il milanese ha condotto una gara impeccabile fino a 2.27 metri, superati senza errori. Un risentimento muscolare lo ha però costretto a fermarsi dopo il primo tentativo a 2.30 metri, assicurandogli comunque un prezioso posto sul podio.

La gara trionfale di Tamberi e il podio azzurro

La performance di Tamberi a Birmingham è stata un esempio di determinazione. Superata la quota decisiva di 2.32 metri, l'atleta ha celebrato il suo ritorno sul gradino più alto del podio europeo, rafforzando la sua reputazione internazionale. Doroshchuk ha concluso a 2.30 metri, mentre Sioli, nonostante l'infortunio, ha dimostrato grande maturità agonistica.

Il percorso di Tamberi: dai dubbi al trionfo

La partecipazione di Tamberi agli Europei era stata in dubbio dopo una prestazione sottotono ai Campionati Italiani Assoluti di Firenze, dove si era fermato a 2.20 metri, fallendo i tre tentativi a 2.24 metri. In quell’occasione, presentatosi con una fasciatura al piede destro, aveva espresso frustrazione per un "qualcosa che non funziona" nonostante si sentisse fisicamente bene.

Nonostante le difficoltà, Tamberi ha ottenuto la partecipazione grazie alla wild card spettante al campione in carica. A Birmingham, ha saputo ribaltare le aspettative, trasformando le incertezze in una prestazione di altissimo livello che lo ha portato all'oro.

Il trionfo di Gianmarco Tamberi e il bronzo di Matteo Sioli sono un risultato di rilievo per l’atletica italiana, che conferma la competitività degli azzurri nelle grandi manifestazioni internazionali e infonde fiducia per il futuro.