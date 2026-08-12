La diocesi di Taranto si prepara ad accogliere la Croce degli sportivi, un simbolo di fraternità e pace che accompagnerà i XX Giochi del Mediterraneo. L'appuntamento è per mercoledì 19 agosto 2026, alle ore 19:00, nella basilica cattedrale di San Cataldo, dove l'opera sarà consegnata durante la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo, monsignor Ciro Miniero. Alla cerimonia parteciperanno la squadra di Athletica Vaticana e le delegazioni degli atleti impegnati nella manifestazione.

La Croce rimarrà in cattedrale per tutta la durata dei Giochi, con aperture straordinarie.

Realizzata dall'artista Jon Cornwall, è formata da quindici elementi di legno arrivati da diverse aree del mondo — dalla Terra Santa alla Cina, dalla Russia all'Africa. La loro unione rappresenta la possibilità di trasformare le diversità culturali in un messaggio di pace e condivisione. La struttura, caratterizzata da un'apertura al centro, richiama uno “spiraglio” attraverso il quale si incontrano le esperienze degli atleti, dai campioni ai giovani degli oratori. È un richiamo ai valori dello sport come strumento di inclusione, solidarietà e formazione. L'opera, affidata da Athletica Vaticana alle diocesi che ospitano grandi appuntamenti sportivi internazionali, è stata presente anche a Rio 2016, Parigi 2024, al Giubileo dello Sport di Roma nel 2025 e ai Giochi invernali di Milano del febbraio 2026.

La partecipazione di Athletica Vaticana ai Giochi del Mediterraneo

Athletica Vaticana parteciperà ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il Comitato internazionale della manifestazione, che riunisce ventisei Paesi, ha approvato all'unanimità la partecipazione della realtà sportiva della Santa Sede all'edizione in programma dal ventuno agosto al tre settembre. Si tratta della seconda presenza dell'associazione ai Giochi del Mediterraneo dopo quella di Orano nel 2022 e della sua decima partecipazione a eventi sportivi internazionali ufficiali.

Athletica Vaticana: profilo e missione

Athletica Vaticana è l'associazione polisportiva ufficiale dello Stato della Città del Vaticano, riconosciuta formalmente come federazione sportiva della Santa Sede.

È iscritta dall'8 novembre 2018 nel Registro delle persone giuridiche canoniche dello Stato della Città del Vaticano e opera sotto la giurisdizione del Dicastero per la Cultura e l'Educazione. La sede operativa si trova nella “Casa vaticana dello sport” a Palazzo San Callisto, mentre la sede legale è in via del Pellegrino, all'interno delle mura vaticane.