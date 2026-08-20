La città di Taranto si prepara ad accogliere i XX Giochi del Mediterraneo con un approccio all'ospitalità decisamente innovativo e all'avanguardia. Per garantire un'accoglienza di alto livello a tutti gli atleti e alle delegazioni partecipanti, due navi di grandi dimensioni saranno ormeggiate presso la Stazione Navale Mar Grande, trasformandosi in un vero e proprio Villaggio Mediterraneo galleggiante.

Il sistema di accoglienza marittima si completa

Il Comitato Organizzatore dei Giochi ha finalizzato un importante accordo per l'utilizzo della nave Romantika.

Questa imbarcazione giungerà a Taranto con un equipaggio tecnico e di servizio composto da circa cento persone, pronte a garantire ogni necessità. La Romantika andrà ad affiancare la nave Aroya, che è già presente nel porto di Taranto, completando così l'articolato sistema di accoglienza marittima ideato per l'evento sportivo. Entrambe le navi saranno strategicamente ormeggiate nel punto designato per la creazione del Villaggio Mediterraneo, che rappresenterà il cuore pulsante della vita quotidiana delle delegazioni per tutta la durata della manifestazione.

Taranto: vocazione internazionale e valori sportivi

Massimo Ferrarese, presidente del Comitato Organizzatore, ha evidenziato come questa soluzione rafforzi significativamente la capacità ricettiva di Taranto.

"La città si dota di una soluzione logistica di livello internazionale, confermando la sua naturale vocazione come luogo di incontro e dialogo tra i popoli del Mediterraneo", ha dichiarato Ferrarese, sottolineando l'importanza strategica di questa scelta. A dare un volto e un ruolo simbolico a questo innovativo villaggio sarà Alessia Maurelli, plurimedagliata olimpica e già capitana della nazionale italiana di ginnastica ritmica. La Maurelli è stata nominata sindaca del Villaggio Mediterraneo, con il compito di incarnare e promuovere i valori fondamentali dello sport, quali l'inclusione, la fratellanza e la sana competizione tra tutte le delegazioni presenti.

Dettagli operativi e capacità ricettiva

Il sistema di accoglienza marittima si configura con precisione. La nave Aroya, appartenente alla compagnia Aroya Cruises, è già attraccata alla base navale di Taranto e offre una notevole capacità di circa 4.200 posti letto. A questa si aggiungerà la Romantika, nave della compagnia estone Tallink, che potrà ospitare circa 1.300 persone. Complessivamente, le due navi offriranno una capacità ricettiva di circa 5.500 posti letto. L'arrivo dell'Aroya è avvenuto il 16 agosto, mentre la Romantika è attesa per il 17 agosto. L'apertura ufficiale del Villaggio Mediterraneo è prevista per il 18 agosto, data in cui inizierà a pulsare il cuore dell'ospitalità dei Giochi.