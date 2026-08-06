La nazionale femminile di basket degli Stati Uniti ha ufficializzato la rosa che prenderà parte al prossimo Mondiale di Berlino, una selezione che ha già scatenato numerose discussioni a causa di alcune esclusioni eccellenti. Sotto la guida della general manager Sue Bird, la squadra presenta un mix di veterane e giovani talenti, ma lascia fuori nomi di spicco come Sabrina Ionescu, Olivia Miles e Kelsey Mitchell, considerate tra le assenze più discusse da molti osservatori.

Tra le assenze più sorprendenti figura Olivia Miles, la rookie dei Minnesota Lynx.

Nonostante la sua prima stagione, Miles ha mostrato numeri da veterana, guidando la sua squadra al primo posto in classifica. La sua maturità e leadership in campo, qualità che molti ritenevano meritevoli di una convocazione, non sono bastate. La sua esclusione è stata talvolta attribuita all’inesperienza, sebbene le sue prestazioni siano state paragonate a quelle di Candace Parker nell’anno in cui vinse sia il premio di Rookie dell’Anno che quello di MVP.

Anche l'assenza di Sabrina Ionescu ha generato ampio dibattito. Nonostante abbia conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi, Ionescu non è stata inclusa nella lista per il Mondiale. Negli ultimi anni il suo rendimento è stato altalenante, ma la giocatrice rimane una delle migliori tiratrici della lega.

Molti ritengono che il suo contributo sarebbe stato significativo, soprattutto considerando la crescita del suo rendimento nella seconda parte della stagione.

Criteri di selezione e la rosa definitiva

Un’altra esclusione notevole è quella di Kelsey Mitchell. Con dieci anni di esperienza in WNBA e una stagione da protagonista con 24 punti di media, Mitchell non ha mai ricevuto una chiamata in nazionale. Per lei, così come per Olivia Miles, la mancata partecipazione ai camp di preparazione è stata il criterio determinante per l'esclusione, un requisito fondamentale per la federazione statunitense. La lista definitiva, approvata dal Consiglio Direttivo della USA Basketball, include un nucleo solido di veterane: A’ja Wilson, Breanna Stewart, Kelsey Plum, Chelsea Gray e Kahleah Copper.

A queste si aggiungono giovani talenti emergenti come Aliyah Boston, Paige Bueckers, Caitlin Clark, Rhyne Howard e Angel Reese.

Il processo di selezione è stato definito "lungo e complicato" dall’allenatrice, a causa dell’altissimo livello del talento americano. La squadra vanta statistiche impressionanti: 58 partecipazioni all’All-Star Game, 16 titoli WNBA e 7 premi come Rookie dell’Anno. In particolare, Breanna Stewart e A’ja Wilson cumulano sei MVP, affermandosi come le principali referenze del gruppo.

Obiettivi e percorso al Mondiale

La nazionale statunitense si appresta ad affrontare il Mondiale con l’ambizione di conquistare il quinto titolo consecutivo e il dodicesimo complessivo. Il debutto è fissato contro la Cina, avversaria già superata nella finale del 2022.

Successivamente, gli USA affronteranno Italia e Repubblica Ceca nella fase a gironi. Un traguardo storico attende Breanna Stewart, che diventerà una delle sole tre statunitensi ad aver disputato quattro edizioni del Mondiale, unendosi a leggende come Sue Bird e Diana Taurasi.

Nonostante le polemiche legate alle esclusioni, la rosa americana si conferma una delle più forti e complete degli ultimi anni, pronta a ribadire il dominio internazionale del basket femminile a stelle e strisce.